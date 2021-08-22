Малашенко считает, что у Армении завышенные ожидания поддержки со стороны ОДКБ

22 августа, 21:52

Политолог Алексей Малашенко отметил, что у Армении есть завышенные ожидания поддержки со стороны ОДКБ.

«Подобные ожидания делают армян более уязвимыми. Тем более, что ОДКБ помогать не будет – в их уставе записано, что организация не вмешивается в пограничные конфликты», – пояснил Малашенко, слова которого приводит «Кавказский узел».

Эксперт считает, что конфликт затянется надолго. «Хотя делимитация границ оказалась в тупике, нужно продолжать постепенно проводить ее, обсуждать, но не стрелять», – указал он. Задача России, по мнению Малашенко – сдерживать конфликт. «Нужны конференции, обсуждения, миротворцы, но не война», – заключил Алексей Малашенко.

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Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны в Карабахе

22 августа, 21:16

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании «Baykar Makina» Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотников Bayraktar TB2 в 44-дневной войне в Карабахе.

Сельчук Байрактар ​​отметил, что беспилотники изменили ход войны.

«Война продлилась 44 дня. На протяжении 44 дней эскадрильи наших боевых беспилотников Bayraktar TB2, наряду с выполнением своих основных функций разведки и наблюдения, обезвреживали обнаруженные цели, в том числе вражеские системы противовоздушной обороны. И это в то время, как системы ПВО, по сути, являются очень мощными системами, предназначенными для обезвреживания воздушных сил. Вместе с тем беспилотники уничтожали танки, бронемашины, многочисленные гаубицы и артбатареи. Они летали эскадрильями беспрерывно, днем и ночью, при любых метеоусловиях», — сообщил турецкий предприниматель, слова которого приводит Trend со ссылкой на CNN Turk.

Он также отметил, что рассматриваемые беспилотники на самом деле были роботизированными самолетами.