Малашенко считает, что у Армении завышенные ожидания поддержки со стороны ОДКБ

Политолог Алексей Малашенко отметил, что у Армении есть завышенные ожидания поддержки со стороны ОДКБ.

«Подобные ожидания делают армян более уязвимыми. Тем более, что ОДКБ помогать не будет – в их уставе записано, что организация не вмешивается в пограничные конфликты», – пояснил Малашенко, слова которого приводит «Кавказский узел».

Эксперт считает, что конфликт затянется надолго. «Хотя делимитация границ оказалась в тупике, нужно продолжать постепенно проводить ее, обсуждать, но не стрелять», – указал он. Задача России, по мнению Малашенко – сдерживать конфликт. «Нужны конференции, обсуждения, миротворцы, но не война», – заключил Алексей Малашенко.