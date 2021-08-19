Уроки Афганистана. И Азербайджана

Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан ханым Алиевой в Кельбаджарский и Лачинский районы еще долго будет в центре внимания экспертного сообщества. В ее ходе было озвучено несколько важных месседжей. Это и рекордные темпы восстановительных работ, и открытие новых дорожных тоннелей и электроподстанций, и начало строительства международных аэропортов. А еще — ясный сигнал, насколько сильно после блестящей победы Азербайджана над Арменией изменился расклад сил. Комментируя ситуацию на границе, президент Азербайджана подчеркнул: «Конечно, на азербайджано-армянской границе слово за нами. Это естественно и будет так и дальше. В связи с этим вопросом порой в каких-то иностранных кругах озвучиваются неадекватные мысли. В этом нет необходимости. Мы стоим там, где посчитали нужным, если это кого-то беспокоит, нервирует, то пусть, как говорится, пойдут и выпьют воды». За чем читается вполне понятное «послание»: Азербайджан одержал военную победу и теперь пожинает ее плоды. Точнее, конвертирует свою военную победу в политические и военно-стратегические дивиденды.

И вот так это совпало: практически синхронно с поездкой президента Азербайджана в Кельбаджар и Лачин мировые СМИ цитировали выступление президента США Джо Байдена, посвящённое Афганистану. Где хозяин Белого дома констатировал горькую истину: « Мы дали им (афганским союзникам — Minval.az) все, в чем они могли нуждаться. Мы платили им зарплату, обеспечили воздушную поддержку, которой не было у «Талибана». Мы предоставили им все возможности самим определять свое будущее. Чего мы не могли им дать – это воли сражаться за это будущее».

И с этим действительно трудно спорить. Конечно, то, что происходит сегодня в Афганистане, оказалось для многих прекрасным поводом позлорадствовать по поводу провала США (и забыть на минуточку об участи тех афганцев, которые за 20 лет поверили, что будущее их страны и их детей теперь будут определять не талибы). Но вот проиграли эту войну в первую очередь сами афганцы. У которых действительно было для победы все и которым США и их союзники оказали действительно колоссальную поддержку: деньги, оружие, подготовка кадров, воздушная поддержка…Но в решающий момент воевать пришлось самим, и вот к этому афганская армия оказалась не готовой.

И тем сильнее и жёстче — контраст с победой Азербайджана в Карабахе. Победой, достигнутой благодаря мужеству, стойкости и высочайшему профессионализму нашей собственной армии. Да, у Азербайджана был такой союзник, как братская Турция, была поддержка со стороны Израиля, Пакистана, других государств. Но никто не воевал вместо нас.

Освобождение Омарского перевала, о котором говорил президент и верховный главнокомандующий во время своей поездки в Кельбаджар, смелые и результативные стратегические манёвры под Джебраилом, наконец, штурм города Шуша — все это мы сделали сами. Без внешних «подпиток» и «подпорок». А еще раньше, несмотря на продолжающуюся оккупацию, на гуманитарную катастрофу и миллион беженцев, стиснув зубы, выстроили собственное государство и собственную победоносную армию. И еще не скоро забудем то чувство жгучей обиды и вопросы, почему четыре резолюции СБ ООН, требующие вывода армянских войск, остаются на бумаге, почему мировое сообщество никак не пытается обуздать армянскую агрессию, а амёбообразная Минская группа ОБСЕ совершает регулярные турне по региону, но вот плодов их деятельности не заметно.

Но теперь горькие для всех уроки Афганистана заставляют серьезно переоценить эффективность и значимость такого фактора, как внешняя поддержка не на словах, а на деле. Тем более что еще до Афганистана был «август, восьмого» в Грузии. Когда мировое сообщество, которое еще недавно рукоплескало реформам Саакашвили, с момента нового витка российской агрессии против Грузии повело себя как одна большая Минская группа. Просто внешняя поддержка — это, конечно, хорошо, но воевать с террористами за свою землю и своё будущее надо самим. А внешняя помощь может в любой момент прекратиться. Особенно если союзники почувствуют, что воюют не «вместе», а «вместо».

Так что, рассуждая о горьких уроках Афганистана, куда ценнее держать в голове уроки Азербайджана.

Нурани, обозреватель