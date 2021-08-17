Советник Порошенко призывает изучить тактику талибов для борьбы с Россией

17 августа, 23:09


Украине стоит проанализировать то, как движение «Талибан» одержало победу в Афганистане, чтобы использовать эту информацию против России. Такое мнение выразил советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

«Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти трехсоттысячными правительственными войсками для их использования в противодействии русским войскам», — заявил политик.

Также он призвал уделить внимание нелегальной миграции из Афганистана в Украину и рассмотреть проблематику устойчивости институтов власти. По его словам, сложившаяся в республике ситуация стала «холодным душем» в мировой политике, и ее последствия будут ощущаться не один год.

«Вполне очевидно, что сегодня мы все являемся свидетелями очередного смещения акцентов в масштабах, которые выходят далеко за рамки региона», — считает Елисеев.

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Акар: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

17 августа, 22:38


В рамках международной оборонной выставки IDEF — 2021 в Стамбуле состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Касаясь нападений и провокаций, совершенных в последние дни Арменией на границе с Азербайджаном, Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.