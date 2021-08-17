Ученые собираются объединить вакцину от гриппа и коронавируса



Ученые собираются объединить вакцины от гриппа и коронавируса в один укол. Об этом со ссылкой на главного исполнительного директора Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) Мэтью Дюшарс сообщает Daily Mail.

Таким образом эксперты намерены защитить человечество от различных угроз. Отмечается, что на данный момент ученые уже работают над созданием объединенного укола.

«Это сэкономит много времени, и будет гораздо удобнее сделать всего один укол», – подчеркнул Дюшарс.

Кроме того, по его словам, людям будет легче получить прививку.