Ученые собираются объединить вакцину от гриппа и коронавируса

17 августа, 22:54


Ученые собираются объединить вакцины от гриппа и коронавируса в один укол. Об этом со ссылкой на главного исполнительного директора Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) Мэтью Дюшарс сообщает Daily Mail.

Таким образом эксперты намерены защитить человечество от различных угроз. Отмечается, что на данный момент ученые уже работают над созданием объединенного укола.

«Это сэкономит много времени, и будет гораздо удобнее сделать всего один укол», – подчеркнул Дюшарс.

Кроме того, по его словам, людям будет легче получить прививку.

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Акар: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

17 августа, 22:38


В рамках международной оборонной выставки IDEF — 2021 в Стамбуле состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Касаясь нападений и провокаций, совершенных в последние дни Арменией на границе с Азербайджаном, Хулуси Акар подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.