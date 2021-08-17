Турецкие спасатели продолжают поиск пропавших без вести



Спасатели продолжают поиски 34 человек, все еще числящихся без вести пропавшими после сильных наводнений, опустошивших часть Черноморского побережья страны.

По меньшей мере 77 человек погибли после того, как 11 августа проливные дожди обрушились на северо-западные черноморские провинции Турции, вызвав наводнения, которые разрушили дома и мосты, смели автомобили и перекрыли дороги, передает турецкий телеканал TRT.

Турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями AFAD сообщило, что 26 человек все еще числятся пропавшими без вести в провинции Кастамону, а еще 8 числятся пропавшими без вести в провинции Синоп.

Военные установили временные мосты взамен разрушенных, в то время как вертолеты доставляют помощь в деревни, все еще отрезанные и заблокированные наводнениями.

Также во вторник полиция Стамбула задержала подрядчика восьмиэтажного здания в Бозкурте, которое рухнуло во время наводнения.

В спасательных работах, а также в усилиях по оказанию помощи было задействовано более 9500 спасателей и 19 обученных собак.