Альфред Кох: «Это позор Америки. Так себя великие державы не ведут»

«Прочитал вчерашнее выступление Байдена. Согласен с каждым словом. Но! Даже при таких обстоятельствах уходить надо достойно. Никто не гнал. Месяц-два у них точно ещё были». Об этом написал в своем Facebook бывший вице-премьер России Альфред Кох.

«Можно было организовать спокойную эвакуацию всех людей. И своих граждан и тех кто помогал из местных и членов их семей.

В конце концов Германия в 2015 году приняла в достаточно короткий срок 1,5 млн. беженцев в основном из Сирии, куда она (кстати) не вторгалась и никак этот кризис с беженцами не провоцировала.

Поэтому США вполне могли организовать эвакуацию 300 тыс. человек (это максимальная оценка тех, кого необходимо было бы сейчас вывезти из под талибов).

Вместо этого мы видим лишь полную капитуляцию, бегство и предательство.

Это позор Америки. Так себя великие державы не ведут.

Кстати, напомню, что режим Наджибуллы пал только через три года после вывода советских войск. И пал лишь потому, что СССР развалился, а у России не было денег продолжать поставки оружия и ГСМ для продолжения боевых действий армией Наджибуллы.

Тут же армия, которую американцы тренировали 20 лет, и в которую вложили почти 100 млрд. долларов разбежалась через неделю после ухода американцев.

Параллельно замечу, что эту афганскую армию американцы бесплатно снабдили таким оружием и в таком количестве, которое и не снилось Украине, которая просит у США хотя бы десятую часть этого уже пять лет. При том, что в отличии от афганцев, украинцы хотят и могут себя защитить!

Как это называется? Это называется полная катастрофа всех структур американской армии: разведки, аналитики, обучения, снабжения, управления, логистики, всего.

И да: я не верю ни одному слову талибов. Уже сообщают, что не смотря на все их заверения, на занятых ими территориях закрыты сотни школ для девочек. То ли ещё будет. Их демонстративное миролюбие — не более чем трюк, чтобы ослабить сопротивление их приходу к власти.

Как только они установят контроль — рубка рук и побитие камнями возобновятся, а всех своих противников они повесят», – отметил он.