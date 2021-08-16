Алиев: Мы пришли, подняли флаг и изгнали врага с нашей земли

17 августа, 00:37


«Село Камышлы. Здесь недавно проложили энергетическую инфраструктуру и высоковольтные линии».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время визита в Кельбаджарский район.

«А эту асфальтовую дорогу армяне проложили из Басаркечяра. Для того, чтобы ездить в Кяльбаджар, они проложили дорогу, альтернативную Лачинскому коридору. Посмотрите, прекрасная дорога. Теперь этой дорогой пользуемся мы. Когда прокладывалась эта дорога, азербайджанская сторона выразила серьезный протест. Мы говорили, что этого нельзя допустить, это — часть политики заселения армян. Но нас никто не услышал. В результате мы пришли, подняли свой флаг. Изгнали врага с наших земель и сейчас пользуемся этой дорогой. А армяне лишились этой дороги. Поэтому и эту дорогу можно считать военным трофеем», — цитирует главу государства «Репорт».

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Узбекистан сбил афганский самолет

16 августа, 16:44

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы, заявили РИА Новости в минобороны Узбекистана.

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — сказал представитель минобороны страны.