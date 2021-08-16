Алиевы побывали в Кельбаджарском и Лачинском районах: что известно



Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили в понедельник, 16 августа, Кельбаджарский и Лачинский районы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства и первая леди заложили фундамент тоннеля, который будет построен в Муровдаге на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар, ознакомились с работами, проводимыми на Кяльбаджарской малой гидроэлектростанции. Затем состоялось открытие 110/35/10-киловольтной подстанции «Кяльбаджар».

В рамках визита глава государства заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Кельбаджар-Лачин, и Лачинского международного аэропорта.

Затем президент поднял государственный флаг и выступил в городе Кяльбаджар.

Президент также ознакомился с условиями, созданными в N-ской воинской части в городе Кяльбаджар. В ходе поездки в Кяльбаджар глава государства посетил санаторий «Истису», ознакомился с работами по прокладке дороги Кельбаджар-Минкенд Лачинского района.