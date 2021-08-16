В МИД России заявили, что талибы сговорчивее бывшего афганского правительства

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сравнил договороспособность представителей радикального движения «Талибан» и бывшего афганского правительства, передает «Лента.ру».

Кабулов счел талибов более сговорчивыми. По словам дипломата, бывшее кабульское правительство было марионеточным, а потому — несговорчивым. «Если сравнивать договороспособность партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными», — подчеркнул Кабулов.