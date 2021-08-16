Саакашвили рассказал, кому стоит рассчитывать на помощь США

16 августа, 09:40

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили напомнил о героизме грузинской армии в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Как заявил Саакашвили, тогда именно благодаря героическому сопротивлению грузинской армии Соединенные Штаты решили помочь Тбилиси. По его словам, американская сторона готова оказывать поддержку только тем, кто проявляет волю к борьбе. «Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас», — заявил он, добавив, что рассчитывать на помощь США необходимо только тогда, когда «мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период».

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«Талибан» объявил о завершении 20-летней войны в Афганистане

16 августа, 09:00

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил об окончании войны в Афганистане, которая «разгорелась» в исламской республике 20 лет назад, передает телеканал Al Jazeera.

«Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — отметил он.

Наим также вновь дал гарантии, что жителям Афганистана и иностранным дипломатам будет полностью обеспечена безопасность. По его словам, талибы готовы вести диалог со всеми афганскими политическими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.

Кроме того, представитель «Талибана» заявил о готовности движения развеять опасения международного сообщества при помощи диалога.