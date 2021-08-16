Саакашвили рассказал, кому стоит рассчитывать на помощь США

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили напомнил о героизме грузинской армии в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Как заявил Саакашвили, тогда именно благодаря героическому сопротивлению грузинской армии Соединенные Штаты решили помочь Тбилиси. По его словам, американская сторона готова оказывать поддержку только тем, кто проявляет волю к борьбе. «Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас», — заявил он, добавив, что рассчитывать на помощь США необходимо только тогда, когда «мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период».