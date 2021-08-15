Шмулевич: Спасти лицо США не смогут ни в каком виде

Израильский политолог Авраам Шмулевич в соцсети Facebook выразил свое мнение о развитии событий в Афганистане. «Минвал» приводит его без купюр.

Афганистан. Вечер 15 августа.

1. Фактически, 15 августа стало концом того Афганистана, который существовал с осени 2001 года. Чуть-чуть не дотянули до 20-летнего юбилея, как впрочем до 20-летия атаки 9/11. Талибан полностью уложился в им уже установленный двухнедельный срок на захват всей страны. Американцы что-то подозревали, поэтому сдвинули дату ухода с 11 сентября на 31 августа, но все равно не успели уйти до того, как неизбежное случилось.

2. Уже бывший президент Гани и бывшие члены правительства бежали из страны в Таджикистан. Из страны свалили родственники Гани (сын улетел на бизнес-джете), некоторые члены парламента и верхушки армии. Ранее, уже бывший маршал Дустум бежал в Узбекистан, бросив кортеж и конвой на мосту у Хайратона (кортеж впоследствии был разграблен).

Бывший министр обороны Афганистана обвинил Гани в предательстве, сговоре с Талибаном и саботаже усилий армии, назвав Гани собакой, а его правительство шайкой.

3. Воспользовавшись тем, что власть правительства окончательно рухнула и в городе начались массовые грабежи и мародерство, Талибан официально распорядился вводить отряды боевиков в Кабул для восстановления порядка.

Боевикам дано распоряжение — грабителей и мародеров расстреливать на месте. Таким образом, ждать завершения эвакуации США Талибан не стал. Спасти лицо США не смогут ни в каком виде, эвакуироваться им предстоит из города, который уже захвачен Талибаном. И Талибан конечно же имеет опцию устроить США дополнительные проблемы при эвакуации.

4. В аэропорту Кабула паника и давка, тысячи людей пытаются сесть на самолет из Афганистана. До сих пор не вывезли часть европейцев и американцев. Сам аэропорт вечером подвергся обстрелу. Контингент США занимается обороной участка аэродрома, через который идут взлеты военно-транспортных самолетов США. Вашингтон грозиться направить несколько тысяч морских пехотинцев из Кувейта для удержания аэропорта на период эвакуации. Также в аэропорт срочно перебрасывают немецких спецназовцев для эвакуации оставшихся немцев их пособников.

5. Хотя Талибан уже объявил о том, что контролирует весь Афганистан, это не совсем так — отдельные районы страны еще формально находятся под контролем военных и местных администраций, с которыми ведутся переговоры о сдаче.

Где-то еще 1-2 дня будет идти процесс капитуляции и переподчинения новой власти.

6. Новый Афганистан формально возглавит мулла Барадар. Тот самый, который прилетал в Москву на переговоры к Лаврову и в Доху, на переговоры с Помпео. Вечером Талибан объявил, что никакого переходного правительства в Афганистане не будет (его должен был возглавить диктор с «Голоса Америки»), только и исключительно власть представителей Талибана.

7. Идет массовый отъезд дипломатов из Кабула.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартиньон покинул столицу на вертолете.

Из Москвы в Кабул прибыли два военно-транспортных самооета, сейчас они обратным рейсом на подлете к Москве. По-видимому, эвакуировали росс. посольство.

Талибан между тем гарантировал безопасность российского и иранского посольств в Кабуле. Также были даны гарантии по консульству Ирана в Мазари-Шарифе.