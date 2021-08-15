Саакашвили: Следующей целью талибов станет Средняя Азия

У армии Афганистана, которую вооружали и готовили США, нет «духа сопротивления» талибам. Такое мнение выразил 15 августа в Facebook бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили.

«Еще десять лет тому назад я говорил, что как только американцы уйдут из Афганистана, падение афганского правительства и полная победа талибов займет максимум несколько месяцев. Мои американские друзья уверяли меня, что нет – они очень хорошо укрепляют афганскую армию, дают им много снаряжения и оборудования. Я же в свою очередь отвечал, что это не поможет, потому что у них нет духа сопротивления, и ни одна техника при таком не поможет. К сожалению, я оказался прав», – написал он.

Грузинско-украинский политик отметил, что «много раз бывал в Афганистане и своими глазами видел, насколько местное население не обладает волей к сражению и держится только на американских штыках».

«Что будет после победы талибов? Конечно, они не остановятся. Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга. Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», – объяснил Саакашвили.