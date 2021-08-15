Пушков констатировал провал стратегии США в Афганистане

15 августа, 14:45

События в Афганистане стали полной катастрофой и мощным ударом по американской стратегии «экспорта демократии». Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии «экспорта демократии» — вот итог этого курса. События в Афганистане — очередное тому подтверждение», — отметил политик в своём телеграм-канале.

Сенатор заявил, что его поражают высказывания официальных американских лиц о том, что победа талибов ещё не предопределена, когда боевики берут один афганский город за другим.

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Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).