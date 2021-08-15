Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и позорном бегстве из Афганистана



Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден каждый раз допускает ошибки во внешней политике. На этот раз он обвинил хозяина Белого дома в «побеге» из Афганистана и напомнил, что посольство осталось беззащитным.

В своем заявлении Трамп отметил, что прежняя администрация оставила план действий по защите людей и собственности США.

«Он гарантировал, что талибы никогда не помыслят захватить наше посольство или предоставить базу для новых нападений на Америку», — добавил экс-президент.

Трамп считает, что Байден не выдерживает давления, а у «Талибана нет страха и уважения к Америке.

«Каким позором будет, когда талибы поднимут свой флаг над посольством Америки в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», — отметил политик.