Байден направил пять тысяч военных в Афганистан

15 августа, 00:45

Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане.

«Основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки, я санкционировал размещение порядка 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США и наших союзников, и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения «Талибана», — говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.