Байден направил пять тысяч военных в Афганистан

Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане.

«Основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки, я санкционировал размещение порядка 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США и наших союзников, и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения «Талибана», — говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.