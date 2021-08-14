Ильхам Алиев: Мехрибан ханым попросила: пожалуйста, больше не говори «Ну что, Пашинян?»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью CNN Türk рассказал, как появилась фраза «Ну что, Пашинян?»

«Знаете, эти слова возникли сами по себе. Я сказал слова «Ну что, Пашинян?» не после, а во время войны, а затем они стали, как говорится, «мемом». На самом деле, я действительно вновь хочу задать этот вопрос: Ну так что же, Пашинян?

Скажу вам, что после окончания войны дома Мехрибан ханым попросила: пожалуйста, больше не говори «Ну что, Пашинян?», закончи с этим. Все закончилось, пусть и это закончится.

Естественно, мы радовались. Каждый день мы переживали и радостные, и печальные моменты. Потому что с первых дней войны мы уже завоевали Победу. В первый день войны было освобождено несколько сел, и это воодушевило нашу армию, а нам придало уверенности и веры. Но мы каждый день теряли наших людей, каждый день у нас были шехиды. Эти сообщения, рапорты, которые мне давали каждый день, доставляли нам боль. Каждый умерший — наш сын, жизнь каждого погибшего бесценна. Его жизнь неповторима. Его смерть — трагедия для его близких, родителей, матери, отца, детей. Но в то же время мы переживали победные моменты. То есть, на протяжении этих 44 дней наша жизнь наполовину была печальной, наполовину — радостной. Весь азербайджанский народ верил, что мы это сделаем.

В первые дни войны, знаю, некоторые думали, остановятся или не остановятся, заставят остановиться или не заставят, пойдет ли Ильхам Алиев до конца или не пойдет. Но по ходу войны все увидели, что мы пойдем до конца во что бы то ни стало.

В период войны вместе со словами «Ну что, Пашинян?» я неоднократно говорил: пусть сам Пашинян назовет мне дату, когда уберется с наших земель, и в тот же день мы остановим войну. Так и случилось. 9 ноября он назвал дату, 10 ноября ночью подписал акт о капитуляции.