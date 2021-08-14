Готовится герб Агдама: спецпредставительство обратилось к азербайджанцам

14 августа, 15:40

Специальное представительство президента Азербайджана в освобожденной части Агдамского района, включая город Агдам, распространило сообщение о подготовке герба города.

«Очень важно подготовить герб города Агдам в рамках мер по обеспечению проведения восстановительных работ в освобожденной части Агдамского района в соответствии с поставленными целями. Принимая это во внимание, мы, специальное представительство президента Азербайджанской Республики в освобожденной части Агдамского района, призываем наших дорогих граждан и азербайджанцев всего мира поддержать нас в этой работе.

Все граждане Азербайджанской Республики и азербайджанцы мира могут отправить предложенные проекты герба города Агдам на электронный адрес [email protected] до 15 сентября 2021 года», — сказано в обращении.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.