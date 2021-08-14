Готовится герб Агдама: спецпредставительство обратилось к азербайджанцам

Специальное представительство президента Азербайджана в освобожденной части Агдамского района, включая город Агдам, распространило сообщение о подготовке герба города.

«Очень важно подготовить герб города Агдам в рамках мер по обеспечению проведения восстановительных работ в освобожденной части Агдамского района в соответствии с поставленными целями. Принимая это во внимание, мы, специальное представительство президента Азербайджанской Республики в освобожденной части Агдамского района, призываем наших дорогих граждан и азербайджанцев всего мира поддержать нас в этой работе.

Все граждане Азербайджанской Республики и азербайджанцы мира могут отправить предложенные проекты герба города Агдам на электронный адрес [email protected] до 15 сентября 2021 года», — сказано в обращении.