РФ третий день подряд обновляет рекорд по числу смертей от COVID-19

14 августа, 14:00

За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с коронавирусной инфекцией, это стало новым рекордом за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.

Всего за день было выявлено 22 144 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны, при этом 8,2% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 19 550 человек.

В тройку лидеров по суточному приросту случаев COVID-19 вошли Москва (2317 заболевших), Санкт-Петербург (1823 заболевших) и Московская область (1307 заболевших).

За весь период пандемии в стране выявлено 6 579 212 случаев COVID-19, умерли 169 683 пациента, выздоровели 5 867 890 человек.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.