РФ третий день подряд обновляет рекорд по числу смертей от COVID-19

За минувшие сутки в России скончались 819 пациентов с коронавирусной инфекцией, это стало новым рекордом за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.

Всего за день было выявлено 22 144 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны, при этом 8,2% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 19 550 человек.

В тройку лидеров по суточному приросту случаев COVID-19 вошли Москва (2317 заболевших), Санкт-Петербург (1823 заболевших) и Московская область (1307 заболевших).

За весь период пандемии в стране выявлено 6 579 212 случаев COVID-19, умерли 169 683 пациента, выздоровели 5 867 890 человек.