Нокаут для российской дипломатии: Джагаряну пора домой, в Москву

В нокаут отправлена российская дипломатия в Иране. Сидит в углу, раскинув ноги, с «фингалом» под глазом.

Она предпочитает жить далеким прошлым – Второй мировой. Превратила пропаганду советской версии войны в инструмент внешней политики.

Но вот «прилетело» откуда не ждали – не из стран Балтии, не из Украины, Польши, других европейских стран. Из Ирана. Вроде бы от друзей.

Посол России в Иране Леван Джагарян не нашел ничего более умного, как сфоткаться вместе с британским послом Саймоном Шерклиффом на исторической лестнице здания, где в 1943 году в Тегеране прошла конференция Сталина, Черчилля и Рузвельта.

Наверное, смысл этого шага в послании – забудем нынешние проблемы, обратимся к временам, когда мы союзничали, снизим напряженность. Правда, этот жест на изменения в политике никак не влияет. Мертвая история. Глупость несусветная.

Но в Иране этот шаг вызвал возмущение.

Глава иранского МИДа Джавад Зариф написал в Twitter, что «увидел крайне неуместное фото», отметив, что «август 2021 — это не август 1941 и не декабрь 1943».

Главная мысль Зарифа: «Иранский народ показал… что его судьба никогда не будет зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав».

Под «августом 1941-го» имеется в виду операция «Согласие» — вторжение британских и советских войск в Иран с целью обеспечения «персидского коридора», по которому затем в СССР шли поставки по ленд-лизу.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф добавил: «Оба посла должны немедленно принести официальные извинения, в противном случае последует решительный дипломатический ответ»

С российской стороны последовали объяснения, в том числе в Twitter. Но если почитать, что пишут иранцы под этим сообщением, можно сделать вывод, что сваренная в посольстве словесная лапша оказалась невкусной. Твит с фото на ступенях один из читателей прокомментировал предельно кратко: «Удалите и извинитесь».

Неинтересны в Иране «усилия союзных государств против нацизма во время Второй мировой войны», там своя история. У себя в стране – пожалуйста. Продвигайте свое понимание, но в Иран его экспортировать не нужно. Куда же делась лавровская «многополярность»? Российские дипломаты в Иране не знают истории этой страны? Не понимают ее психологию? Как можно было так проколоться?

Посла Левана Джагаряна правильно отозвать. Десять лет сидит послом в Тегеране, но так и не разобрался, что к чему. Пора домой, в Москву. Надо назначить нового посла. Только пусть для начала сдаст в Москве экзамен по иранской истории.

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