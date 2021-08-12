Расим Мусабеков: У Армении есть серьезные проблемы с выплатой оборонных кредитов Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для переговоров по Карабаху и урегулирования региональных проблем. Армения, по его словам, готова вовлечься в переговорный процесс «на высоком и высшем уровне» и «ждет конкретных предложений». По его мнению, для деэскалации обстановки должна быть использована наблюдательская миссия ОДКБ, если же этот вариант неприемлем, то альтернативой остается наблюдательская миссия Минской группы ОБСЕ. При этом Пашинян даже вроде попытался проявить конструктивность. «Мы должны идти на решения. Есть трудные и легкие решения. Одним из таких вопросов, который можно решить, является разблокирование региональных транспортных коммуникаций. Необходимо быть активным и инициативным в этом вопросе», — отметил он.

Итак, с чем мы столкнулись на этот раз? Играет ли Пашинян на публику, как это бывало уже не раз, или речь действительно идет о какой-то перестройки политики Еревана в позитивном ключе для поиска мирных решений и выполнения обязательств Еревана по Трехстороннему соглашению?

По мнению депутата Милли Меджлиса, политолога Расима Мусабекова, заявлениям армянского премьера не стоит придавать большое значение. В разговоре с Minval.az он отметил, что ощущается желание Пашиняна возродить под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ бесплодные встречи, которые до сих пор не давали никаких результатов.

«В то время как при участии президента России ему довольно сложно вилять и заниматься своей пустопорожней демагогией, там конкретные вопросы требуют конкретного решения. А Пашинян, пока, видимо, от этих решений всячески пытается уклониться.

Насколько мне известно, в России подготовлены определенные документы, которые при встрече ему предложат подписать. А что касается встреч под эгидой сопредседателей Минской группы, пускай тогда подготовят свои предложения – ведь тут нужна какая-то платформа, которая предполагает переговоры не вообще, а по конкретным вопросам. Но у Минской группы нет такой платформы, вот в чем дело. И я не думаю, что сопредседатели Минской группы сейчас осмелятся вытащить на стол переговоров обсуждение какого-либо статуса для Карабаха, оставленный в прошлом», — отметил Р. Мусабеков.

По его словам, армяне в Москве обсуждают вопрос реорганизации, перевооружения собственной армии, но при этом присутствуют существующие проблемы и вопросы, на которых пока нет конкретных ответов. Есть два оборонных кредита на 100 и 200 миллионов долларов, которые Москва выделила Еревану и по которым надо осуществлять платежи, а Армения сейчас от этих платежей желает уклониться. Вдобавок ко всему накануне второй Карабахской войны и в ходе ее, по оценкам самих же армянских экономистов, из России в Армению в срочном порядке была поставлена военная техника, запасные части, боеприпасы и т.д. стоимостью в один миллиард долларов, по которым даже не успели оформить кредитное соглашение.

«Но за все это надо когда-то платить. И не думаю, что пока не будут найдены какие-то схемы по их выплате, Москва решит поставлять новое вооружение Армении. А то, что министр Шойгу какой-то там кинжальчик презентует своему армянскому коллеге, не дает оснований говорить о том, что Россия начинает перевооружать Армению. Это просто смешно.

И я также не думаю, что Москва заинтересована в том, чтобы тот формат переговорного процесса, который осуществляется под ее эгидой сейчас, заменила бы «клоунада» в лице сопредседателей Минской группы», — подчеркнул политолог.

При этом Мусабеков напомнил о недавнем скандале в Армении с самолетами СУ-30СМ, которые оказались невостребованными, предположив, что в Ереване в конечном итоге могут отказаться от российского вооружения, которое было поставлено в страну в срочном порядке до и во время войны под видом закупок в рамках российского оборонного кредита.

«Все это может потребовать более серьезных переговоров, потому что платить армянам, в сущности, нечем. Да и вообще, они убедились, что эти системы оружия на данном театре военных действий оказались неприменимы и излишни для более компактной армии. Я думаю все это обсуждается на переговорах и некоторые системы вооружения в силу неплатежеспособности Еревана будут переведены на баланс российской 102-ой военной базы в Армении», — резюмировал Р. Мусабеков.

В. Мансуров