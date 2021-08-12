Коротченко: Никакого статуса и переговоров о т.н. НКР быть не может в принципе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается разыграть из себя миротворца, сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Коротченко считает заявления Пашиняна о готовности к мирным переговорам неискренними. По его мнению, «это попытка лидера Армении каким-то образом взять инициативу в свои руки, тогда как цели у Еревана остаются прежними – армянская сторона хочет легитимизировать незаконное сепаратистское образование, остатки которого все еще присутствуют на территории Азербайджана».

«Отсюда и его посыл к Минской группе ОБСЕ. Какая Минская группа? Война закончилась. Никакого статуса и переговоров о так называемой НКР быть не может в принципе», — подчеркнул эксперт, слова которого приводит «Спутник».

Коротченко убежден, что заявление Пашиняна – это дымовая завеса: прежние экспансионистские планы Еревана ничуть не изменились, просто сейчас их адаптируют под текущую военно-политическую ситуацию.

Пашинян не хочет выполнять трехстороннее заявление, пытается втянуть в процесс ОДКБ для того, чтобы усилить политические позиции Армении. Но это попытка с негодными средствами, полагает Коротченко. Генсек ОДКБ Станислав Зась четко заявил, что происходящее на границе Азербайджана и Армении не более чем пограничный конфликт, и необходимо искать их политическое решение, напомнил он.

«Но Пашинян не хочет процесса делимитации и демаркации границы, не хочет реализации проекта Зангезурского транспортного коридора. Но самое главное, он до сих пор не выполнил базовые обязательства, взятые на себя в рамках трехсторонних заявлений: вывод всех армянских незаконных формирований из зоны нахождения российских миротворцев», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, «диверсионно-террористический потенциал там как был, так и остается, более того, армянские военные могут совершить провокации, в том числе, и для того, чтобы подставить российских миротворцев, и тем самым разыграть российскую карту уже на своей стороне».

«Поэтому я бы не стал доверять заявлениям Пашиняна. Это опытный хитрый политикан», — подчеркнул он.

Когда Пашинян говорит, что ждет каких-то предложений, он почему-то забывает, что Баку все необходимые предложения Еревану уже сделал. А именно – подписать мирный договор, признать территориальную целостность друг друга, приступить к делимитации и демаркации границ, напомнил Коротченко.

«Казалось бы, что еще нужно Армении? Чего она так беспокоится? Мирный договор с Азербайджаном снимает все проблемы и переводит ситуацию в регионе на совершенно новый этап развития», — отметил он.

Но дело в том, что в практическом плане Ереван на предложения Баку, по словам Коротченко, ответил новым витком вооруженных провокаций, и после этого Пашинян пытается разыграть из себя миротворца и говорит о том, что ждет каких-то предложений.

«Ему предложение подписать мирный договор было сделано как минимум три раза. Чего еще? Пусть садится и подписывает. Но он этого делать не хочет», — заключил эксперт.