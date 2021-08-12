Коротченко: Никакого статуса и переговоров о т.н. НКР быть не может в принципе

12 августа, 20:41

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается разыграть из себя миротворца, сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Коротченко считает заявления Пашиняна о готовности к мирным переговорам неискренними. По его мнению, «это попытка лидера Армении каким-то образом взять инициативу в свои руки, тогда как цели у Еревана остаются прежними – армянская сторона хочет легитимизировать незаконное сепаратистское образование, остатки которого все еще присутствуют на территории Азербайджана».

«Отсюда и его посыл к Минской группе ОБСЕ. Какая Минская группа? Война закончилась. Никакого статуса и переговоров о так называемой НКР быть не может в принципе», — подчеркнул эксперт, слова которого приводит «Спутник».

Коротченко убежден, что заявление Пашиняна – это дымовая завеса: прежние экспансионистские планы Еревана ничуть не изменились, просто сейчас их адаптируют под текущую военно-политическую ситуацию.

Пашинян не хочет выполнять трехстороннее заявление, пытается втянуть в процесс ОДКБ для того, чтобы усилить политические позиции Армении. Но это попытка с негодными средствами, полагает Коротченко. Генсек ОДКБ Станислав Зась четко заявил, что происходящее на границе Азербайджана и Армении не более чем пограничный конфликт, и необходимо искать их политическое решение, напомнил он.

«Но Пашинян не хочет процесса делимитации и демаркации границы, не хочет реализации проекта Зангезурского транспортного коридора. Но самое главное, он до сих пор не выполнил базовые обязательства, взятые на себя в рамках трехсторонних заявлений: вывод всех армянских незаконных формирований из зоны нахождения российских миротворцев», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, «диверсионно-террористический потенциал там как был, так и остается, более того, армянские военные могут совершить провокации, в том числе, и для того, чтобы подставить российских миротворцев, и тем самым разыграть российскую карту уже на своей стороне».

«Поэтому я бы не стал доверять заявлениям Пашиняна. Это опытный хитрый политикан», — подчеркнул он.

Когда Пашинян говорит, что ждет каких-то предложений, он почему-то забывает, что Баку все необходимые предложения Еревану уже сделал. А именно – подписать мирный договор, признать территориальную целостность друг друга, приступить к делимитации и демаркации границ, напомнил Коротченко.

«Казалось бы, что еще нужно Армении? Чего она так беспокоится? Мирный договор с Азербайджаном снимает все проблемы и переводит ситуацию в регионе на совершенно новый этап развития», — отметил он.

Но дело в том, что в практическом плане Ереван на предложения Баку, по словам Коротченко, ответил новым витком вооруженных провокаций, и после этого Пашинян пытается разыграть из себя миротворца и говорит о том, что ждет каких-то предложений.

«Ему предложение подписать мирный договор было сделано как минимум три раза. Чего еще? Пусть садится и подписывает. Но он этого делать не хочет», — заключил эксперт.

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Вахабзаде в роли агента влияния против Азербайджана. А кто заказчик?

12 августа, 15:15

Ангажированным кругам свойственно прибегать к применению грязных политических технологий. Фейки, целенаправленные провокации, искусственное нагнетание ситуации и т.д. – в ход пускаются любые методы, лишь бы достичь желаемого. Порой такие технологии применяются в отношении стран, неподдающихся никакому давлению и верных своей политической линии. Как правило, заказчики, видя неэффективность применяемых методов, прибегают, не брезгуя даже национальным вопросом.

Скандал вокруг провокационных высказываний Исфандияра Вахабзаде, продолжает оставаться в в фокусе внимания российской онлайн–аудитории, даже после заявления официального Баку о том, что дипломат был уволен пять лет назад и не представляет Министерство иностранных дел или какой либо другой государственный орган. Казалось бы, тут вопрос должен был быть полностью исчерпан. Но искусственное удержание вопроса в повестке дня России свидетельствует о планах некоторых кругов использовать его в качестве давления на Азербайджан, в котором отношение к русским, русскому языку, в отличие от ряда остальных постсоветских стран известно всем: оно продолжает оставаться на высоком уровне. Все это, конечно, не может не вызывать удивления и вопросов.

Дураков и радикалов, как известно, хватает везде. Как удалось выяснить Minval.az из достоверных источников, в период пребывания Исфандияра Вахабзаде на посту посла в Беларуси, соответствующими структурами этой страны до сведения Баку было доведено, что дипломат является неадекватным, и, вдобавок ко всему, имеет психические проблемы.

С другой стороны, не стоит забывать о том, что позиционирующий себя оппозиционером Вахабзаде входит в близкий круг экс-министра здравоохранения Али Инсанова, который также ныне строит из себя оппозиционера. Но изрядную пищу для размышления дает тот факт, что нагнетанием ситуации заняты пропагандист Владимир Соловьев и скандальный политик Владимир Жириновский. Пытаясь держать вопрос в повестке дня, эти маргинальные персонажи стараются всячески политизировать его. Очевидны и их цели: создать напряженность в азербайджано-российских отношениях, используя высказанную глупость дурачком Вахабзаде, завербованным, как неоднократно отмечали знающие люди, спецслужбами СССР с первых лет своей дипломатической карьеры.

А что если похожее сотрудничество Вахабзаде теперь уже продолжает с советующими российскими структурами, которые решили выпустить своего протеже на сцену в подходящий как раз для них момент?

Здесь стоило бы обратить внимание на выбранное время для реализации провокационного плана. Дело в том, что азербайджанская общественность в последнее время активно выражает свое обоснованное беспокойство продолжением поставок российского оружия в Армению после ее разгрома осенью прошлого года. Кроме того, азербайджанскую общественность крайне возмутило несправедливое расследование дела убийства 19-летнего соотечественника Вакиля Абдуллаева в Новосибирской области России, в частности, освобождение из тюрьмы инспектора Александра Гусева, застрелившего юношу.

Тогда, напомним, азербайджанские общественники обратились к президенту РФ Владимиру Путину с целью справедливого рассмотрения данного вопроса. Кроме того, мы видим, как в настоящее время при попустительстве российских миротворцев происходит усиление армян на территориях, которые они временно контролируют, обещанный вывод армянских военных с этих территорий не состоялся, напротив, они продолжают «тайно» прибывать туда, им поставляются боеприпасы из Армении. Дополнительные вопросы у нашей общественности вызывает молниеносное стремление России взять под контроль армяно-азербайджанскую границу. Все это, судя по всему, не понравилось определенным кругам в РФ, которые не привыкли сталкиваться с консолидированным общественным отпором. Сегодняшний Азербайджан – это не просто постсоветское государство, но и суверенная страна, не только определяющая региональную повестку,  но и не сидящая молча, когда тот или иной вопрос противоречит ее интересам.

В России хорошо понимают, что на дворе XXI век, и попытки действовать методами XI Красной Армии больше не получается, потому и решили пойти по другому пути, в данном случае – озвучить устами своего агента влияния – Вахабзаде – провокационные высказывания и попытаться таким образом добиться своих грязных политических целей.

Причем в целях реализации грязного плана запущены все ресурсы – организована масштабная пиар-кампания в России, включены известные пропагандисты, глупость Вахабзаде обсуждают даже на федеральном телеканале. Все это наглядно демонстрирует заинтересованность некоторых кругов в этой стране в нагнетании вопроса. А потому неудивительно, что в антиазербайджанской кампании особое рвение демонстрируют также армяне, чьи интересы, как обычно бывает в таких случаях, совпадают с ангажированными кругами. Удивляет другое – об отношении к России, россиянам и к русскому языку в Армении известно всем, и, казалось бы, Москву должно заботить именно это, а не провокационный ляп одиозного экс-дипломата…

Все течет, все меняется, на место одних дурачков приходят другие, так уж устроен мир. Не всем свойственно поддаваться на фейки. Практика прошедших лет неоднократно демонстрировала, что подобные кампании, авторов которых легко было раскусить, никогда не увенчивались успехом. Истории свойственно повторяться и теперь. А нам, впрочем, делать выводы из произошедшего.

М. Салимов