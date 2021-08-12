Хлопотов: Новые конфликты сейчас Кремлю просто ни к чему. Баку не стоит опасаться

12 августа, 15:41

Что ни день, то сюрприз для внешней политики Азербайджана. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Москва готова «продолжать помогать в модернизации и реформировании армянской армии». Об этом сказал он, принимая в Москве своего армянского коллегу Аршака Карапетяна. «Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу», — сказал российский министр Карапетяну, цитируют его слова армянские СМИ. Итак, как можно расценивать и понимать слова Шойгу? О чем это он, особенно если вспомнить, что сейчас наблюдаются постоянные вооруженные провокации со стороны ВС Армения на границе и процесс мирного урегулирования подвергается серьезным испытаниям?

В Азербайджане слова Шойгу встретили с озабоченностью. Но по мнению российского военного эксперта Алексея Хлопотова, публика и журналисты мыслят «нередко линейно, обращая внимания на прямой смысл фраз, не анализируя каждое слово и не обращая внимание на контекст». А в любых подобных встречах и переговорах, как правило, важен именно контекст. По его мнению, в данном случае стоит обратить внимание, что данная встреча представляла собой знакомство двух руководителей военных ведомств.

«При этом с российской стороны министр Шойгу в данный момент является первым номером правящей партии на парламентских выборах и более того, с большой долей вероятности может рассматриваться в качестве одной из ключевых фигур в условной операции «приемник». С армянской стороны министр Карапетян является доверенным лицом премьер-министра, учился в Москве, Йорке и Гарварде, занимался разведкой. Он первым был назначен в новый кабинет и данный визит также является для него первым в качестве министра», — отметил Хлопотов в беседе с Minval.az.

Любому человеку ясно, что армия Армении в 44-дневной войне в Карабахе была полностью разгромлена, отметил российский военный эксперт. О каком реформировании и модернизации может идти речь?

«Да ни о каком. Карапетян приехал просить помощи у Москвы и, прежде всего, Кремля в вопросах восстановления вооруженных сил. Нужно понимать. что армия – это всего лишь надстройка, а базисом является экономика, которой в современной Армении практически нет.

Таким образом речь могла идти о глобальной помощи в восстановлении или я бы даже сказал – в спасении Армении как государства. Что пообещал Сергей Кужугетович? По словам Шойгу, Москва готова «продолжать помогать в модернизации и реформировании армянской армии». Ключевое слово «продолжать». Это стоит понимать, что никакой форсированной помощи пока не предвидится. Это же подтверждают и фразы Шойгу «задача непростая…» и «сложные задачи…». И хотя они относятся к ситуации в Армении, Москве действительно сейчас самой очень сложно. Она испытывает колоссальное давление стран Запада в связи со своей как внешней, так и внутренней политикой. Опять же очень быстро нарастает внутренняя напряженность, связанная с усугублением кризисного состояния экономики. Любые новые конфликты сейчас Кремлю просто ни к чему. Тем более нет лишних финансовых ресурсов», – отметил эксперт.

Но, с другой стороны, как отмечает Хлопотов, Москва также «опасается наращивания влияния Турции и Азербайджана в регионе». Для противодействия этому ей и нужна Армения. Толку от нее, конечно, мало, но и бросить невозможно. Поэтому «Россия придает важное значение развитию взаимодействия с Арменией в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ».

«Подводя итог можно констатировать, что да, на какую-то помощь и поддержку Армения может рассчитывать, но много от России в этом вопросе сейчас ждать не стоит. Процесс восстановления армии Армении будет носить крайне вялотекущий характер и всецело будет зависеть от состояния экономики страны. А прогресса тут я никакого не вижу. Так что Азербайджану вряд ли стоит опасаться быстрого восстановления военного потенциала Армении», — резюмировал российский военный эксперт.

В. Мансуров

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Вахабзаде в роли агента влияния против Азербайджана. А кто заказчик?

12 августа, 15:15

Ангажированным кругам свойственно прибегать к применению грязных политических технологий. Фейки, целенаправленные провокации, искусственное нагнетание ситуации и т.д. – в ход пускаются любые методы, лишь бы достичь желаемого. Порой такие технологии применяются в отношении стран, неподдающихся никакому давлению и верных своей политической линии. Как правило, заказчики, видя неэффективность применяемых методов, прибегают, не брезгуя даже национальным вопросом.

Скандал вокруг провокационных высказываний Исфандияра Вахабзаде, продолжает оставаться в в фокусе внимания российской онлайн–аудитории, даже после заявления официального Баку о том, что дипломат был уволен пять лет назад и не представляет Министерство иностранных дел или какой либо другой государственный орган. Казалось бы, тут вопрос должен был быть полностью исчерпан. Но искусственное удержание вопроса в повестке дня России свидетельствует о планах некоторых кругов использовать его в качестве давления на Азербайджан, в котором отношение к русским, русскому языку, в отличие от ряда остальных постсоветских стран известно всем: оно продолжает оставаться на высоком уровне. Все это, конечно, не может не вызывать удивления и вопросов.

Дураков и радикалов, как известно, хватает везде. Как удалось выяснить Minval.az из достоверных источников, в период пребывания Исфандияра Вахабзаде на посту посла в Беларуси, соответствующими структурами этой страны до сведения Баку было доведено, что дипломат является неадекватным, и, вдобавок ко всему, имеет психические проблемы.

С другой стороны, не стоит забывать о том, что позиционирующий себя оппозиционером Вахабзаде входит в близкий круг экс-министра здравоохранения Али Инсанова, который также ныне строит из себя оппозиционера. Но изрядную пищу для размышления дает тот факт, что нагнетанием ситуации заняты пропагандист Владимир Соловьев и скандальный политик Владимир Жириновский. Пытаясь держать вопрос в повестке дня, эти маргинальные персонажи стараются всячески политизировать его. Очевидны и их цели: создать напряженность в азербайджано-российских отношениях, используя высказанную глупость дурачком Вахабзаде, завербованным, как неоднократно отмечали знающие люди, спецслужбами СССР с первых лет своей дипломатической карьеры.

А что если похожее сотрудничество Вахабзаде теперь уже продолжает с советующими российскими структурами, которые решили выпустить своего протеже на сцену в подходящий как раз для них момент?

Здесь стоило бы обратить внимание на выбранное время для реализации провокационного плана. Дело в том, что азербайджанская общественность в последнее время активно выражает свое обоснованное беспокойство продолжением поставок российского оружия в Армению после ее разгрома осенью прошлого года. Кроме того, азербайджанскую общественность крайне возмутило несправедливое расследование дела убийства 19-летнего соотечественника Вакиля Абдуллаева в Новосибирской области России, в частности, освобождение из тюрьмы инспектора Александра Гусева, застрелившего юношу.

Тогда, напомним, азербайджанские общественники обратились к президенту РФ Владимиру Путину с целью справедливого рассмотрения данного вопроса. Кроме того, мы видим, как в настоящее время при попустительстве российских миротворцев происходит усиление армян на территориях, которые они временно контролируют, обещанный вывод армянских военных с этих территорий не состоялся, напротив, они продолжают «тайно» прибывать туда, им поставляются боеприпасы из Армении. Дополнительные вопросы у нашей общественности вызывает молниеносное стремление России взять под контроль армяно-азербайджанскую границу. Все это, судя по всему, не понравилось определенным кругам в РФ, которые не привыкли сталкиваться с консолидированным общественным отпором. Сегодняшний Азербайджан – это не просто постсоветское государство, но и суверенная страна, не только определяющая региональную повестку,  но и не сидящая молча, когда тот или иной вопрос противоречит ее интересам.

В России хорошо понимают, что на дворе XXI век, и попытки действовать методами XI Красной Армии больше не получается, потому и решили пойти по другому пути, в данном случае – озвучить устами своего агента влияния – Вахабзаде – провокационные высказывания и попытаться таким образом добиться своих грязных политических целей.

Причем в целях реализации грязного плана запущены все ресурсы – организована масштабная пиар-кампания в России, включены известные пропагандисты, глупость Вахабзаде обсуждают даже на федеральном телеканале. Все это наглядно демонстрирует заинтересованность некоторых кругов в этой стране в нагнетании вопроса. А потому неудивительно, что в антиазербайджанской кампании особое рвение демонстрируют также армяне, чьи интересы, как обычно бывает в таких случаях, совпадают с ангажированными кругами. Удивляет другое – об отношении к России, россиянам и к русскому языку в Армении известно всем, и, казалось бы, Москву должно заботить именно это, а не провокационный ляп одиозного экс-дипломата…

Все течет, все меняется, на место одних дурачков приходят другие, так уж устроен мир. Не всем свойственно поддаваться на фейки. Практика прошедших лет неоднократно демонстрировала, что подобные кампании, авторов которых легко было раскусить, никогда не увенчивались успехом. Истории свойственно повторяться и теперь. А нам, впрочем, делать выводы из произошедшего.

М. Салимов