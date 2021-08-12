Хлопотов: Новые конфликты сейчас Кремлю просто ни к чему. Баку не стоит опасаться

Что ни день, то сюрприз для внешней политики Азербайджана. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Москва готова «продолжать помогать в модернизации и реформировании армянской армии». Об этом сказал он, принимая в Москве своего армянского коллегу Аршака Карапетяна. «Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу», — сказал российский министр Карапетяну, цитируют его слова армянские СМИ. Итак, как можно расценивать и понимать слова Шойгу? О чем это он, особенно если вспомнить, что сейчас наблюдаются постоянные вооруженные провокации со стороны ВС Армения на границе и процесс мирного урегулирования подвергается серьезным испытаниям?

В Азербайджане слова Шойгу встретили с озабоченностью. Но по мнению российского военного эксперта Алексея Хлопотова, публика и журналисты мыслят «нередко линейно, обращая внимания на прямой смысл фраз, не анализируя каждое слово и не обращая внимание на контекст». А в любых подобных встречах и переговорах, как правило, важен именно контекст. По его мнению, в данном случае стоит обратить внимание, что данная встреча представляла собой знакомство двух руководителей военных ведомств.

«При этом с российской стороны министр Шойгу в данный момент является первым номером правящей партии на парламентских выборах и более того, с большой долей вероятности может рассматриваться в качестве одной из ключевых фигур в условной операции «приемник». С армянской стороны министр Карапетян является доверенным лицом премьер-министра, учился в Москве, Йорке и Гарварде, занимался разведкой. Он первым был назначен в новый кабинет и данный визит также является для него первым в качестве министра», — отметил Хлопотов в беседе с Minval.az.

Любому человеку ясно, что армия Армении в 44-дневной войне в Карабахе была полностью разгромлена, отметил российский военный эксперт. О каком реформировании и модернизации может идти речь?

«Да ни о каком. Карапетян приехал просить помощи у Москвы и, прежде всего, Кремля в вопросах восстановления вооруженных сил. Нужно понимать. что армия – это всего лишь надстройка, а базисом является экономика, которой в современной Армении практически нет.

Таким образом речь могла идти о глобальной помощи в восстановлении или я бы даже сказал – в спасении Армении как государства. Что пообещал Сергей Кужугетович? По словам Шойгу, Москва готова «продолжать помогать в модернизации и реформировании армянской армии». Ключевое слово «продолжать». Это стоит понимать, что никакой форсированной помощи пока не предвидится. Это же подтверждают и фразы Шойгу «задача непростая…» и «сложные задачи…». И хотя они относятся к ситуации в Армении, Москве действительно сейчас самой очень сложно. Она испытывает колоссальное давление стран Запада в связи со своей как внешней, так и внутренней политикой. Опять же очень быстро нарастает внутренняя напряженность, связанная с усугублением кризисного состояния экономики. Любые новые конфликты сейчас Кремлю просто ни к чему. Тем более нет лишних финансовых ресурсов», – отметил эксперт.

Но, с другой стороны, как отмечает Хлопотов, Москва также «опасается наращивания влияния Турции и Азербайджана в регионе». Для противодействия этому ей и нужна Армения. Толку от нее, конечно, мало, но и бросить невозможно. Поэтому «Россия придает важное значение развитию взаимодействия с Арменией в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ».

«Подводя итог можно констатировать, что да, на какую-то помощь и поддержку Армения может рассчитывать, но много от России в этом вопросе сейчас ждать не стоит. Процесс восстановления армии Армении будет носить крайне вялотекущий характер и всецело будет зависеть от состояния экономики страны. А прогресса тут я никакого не вижу. Так что Азербайджану вряд ли стоит опасаться быстрого восстановления военного потенциала Армении», — резюмировал российский военный эксперт.

В. Мансуров