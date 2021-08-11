Экс-супруга Эминема хотела себя убить

46-летняя Ким Скотт, которую хорошо знают все фанаты рэпера Эминема, пыталась покончить с собой в собственном доме. 30 июля в полицию американского штата Мичиган поступил звонок, что кто-то собирается причинить себе вред, и правоохранители вместе с медиками выехали по указанному адресу. Они обнаружили на полу Ким в луже крови.

Женщина упорно отказывалась принимать помощь полиции и врачей, даже затеяв с ними драку. Медикам удалось её обездвижить и осмотреть раны. Они забрали бывшую жену рэпера в больницу, где за ней велось наблюдение специалистов. Но после её отпустили домой. Были ли приняты какие-либо дополнительные меры — не уточняется, пишет «Лайф» со ссылкой на TMZ.

Эминем и Ким познакомились в школе ещё детьми и начали серьёзные отношения только в 1989 году. Спустя десять лет они поженились, но этот брак продлился всего год. В 2005 году влюблённые снова сошлись, но через несколько месяцев приняли решение всё-таки разойтись. Они оформили совместную опеку над дочерью Хейли Джейд Скотт (ей сейчас 25 лет), а позже Эминем удочерил свою племянницу — дочь сестры Ким — и дочь бывшей жены от других отношений