Холли Берри сломала ребра на съемках

12 августа, 00:02

Голливудская актриса Холли Берри снимается в фильме «В синяках». Во время съемок она сломала ребра. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на Entertainment Weekly.

Берри играет роль бойца ММА Джеки Джастис и получила травму в первый же день съемок боевика. Однако несмотря на это продолжила работать.

«Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики», — отметил координатор трюков Эрик Браун.

Кроме этого, 54-летняя Берри также выступила режиссером боевика «В синяках».

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.