Холли Берри сломала ребра на съемках

Голливудская актриса Холли Берри снимается в фильме «В синяках». Во время съемок она сломала ребра. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на Entertainment Weekly.

Берри играет роль бойца ММА Джеки Джастис и получила травму в первый же день съемок боевика. Однако несмотря на это продолжила работать.

«Холли — особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики», — отметил координатор трюков Эрик Браун.

Кроме этого, 54-летняя Берри также выступила режиссером боевика «В синяках».