The National Interest: Эскалация на границе – рискованная стратегия Пашиняна

Спустя восемь месяцев после прекращения огня при посредничестве Москвы, положившего конец 44-дневному конфликту между Арменией и Азербайджаном, напряженность в отношениях между соседями по Южному Кавказу снова достигла апогея. Об этом пишет исполнительный директор Школы общественных и международных отношений при Университете Балтимора, профессор Иван Саши Шихан на страницах американского журнала The National Interest.

Как отмечает автор, новая серьезная эскалация с момента прекращения недавних боевых действий не сулит ничего хорошего.

Текущее состояние дел требует неотложного внимания со стороны мировых лидеров, и не только в форме банальных призывов к миру, считает он. Единственное, что ослабит региональную напряженность, – это формальная демаркация границ между Арменией и Азербайджаном.

«Армении еще предстоит смириться с потерей Карабаха – территорию, которую она держала под оккупацией в течение тридцати лет, хотя и признана на международном уровне как часть Азербайджана.

Поскольку на его плечах лежат либеральные надежды международного сообщества, премьер-министр Армении Никол Пашинян разочаровал всех после того, как бархатная революция привела его к власти в 2018 году. По общему признанию, он менее националистичен, чем его предшественники, но тем не менее он националист, а не либерал. А его миротворческие навыки еще предстоит реализовать», – пишет аналитик.

Вместо того, чтобы остановиться, Пашинян и армянские силы идут по срединному пути: они намерены продолжать войну другими средствами. По мнению автора, продолжающаяся провокация и перестрелки вдоль международной границы поддерживают высокую напряженность. Это помогает Пашиняну держать карабахский вопрос на повестке дня и сплачивать армянский народ вокруг себя, отвлекая армянскую общественность от внутренних проблем.

«Пашинян знает, что с приближением зимы будут более ощутимы экономические проблемы Армении, связанные с распространением COVID-19 и последствиями конфликта. Отвлечение внимания становится для премьер-министра методом выживания», – отмечает он.

Сейчас самое время воспользоваться возможностью и установить мир с Азербайджаном, считает аналитик. Армения выиграет, если будет проводить политику нормализации отношений и демаркации границ с Азербайджаном.

«Эффективный государственный деятель признал бы, что настало время для переговоров об устойчивом мире. Если Пашинян этого не видит, его зарубежные союзники поступят мудро, если убедят его в этом», – резюмирует он.