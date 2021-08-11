Эксперт: «Необходимо взять под контроль Лачинский коридор»

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Россия не выполняет подписанное заявление, не обеспечило вывод армянских войск с территории Азербайджана и создало условия для создания новых армянских постов. Об этом в своем Facebook пишет политолог Эльхан Шахиноглу.

«Иными словами, Минобороны Азербайджана также признало, что Россия нарушает положения совместного с Арменией заявления.

Последнее предложение заявления Минобороны Азербайджана гласит: «Миротворческие силы Российской Федерации должны прекратить размещение вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцированы в соответствии с положениями трехстороннего заявления». Это заявление не должно оставаться в воздухе.

Как и говорится в заявлении, должны быть задействованы механизмы реализации предложения о том, что «все адекватные меры будут приняты азербайджанской армией».

Необходимо взять под контроль Лачинский коридор, разоружить сепаратистов в Карабахе — другой альтернативы нет», – отметил эксперт.