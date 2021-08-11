В Германии задержали британца по подозрению в работе на спецслужбы РФ

В Германии задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Он работал в британском посольстве в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ.

«Дэвид С. до задержания работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте. Как минимум в одном случае он передал документы, которые он получил в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма до сих пор не известна», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в шпионаже задержали в Потсдаме. В его квартире и на рабочем месте провели обыски.

В прокуратуре подозревают британца в том, что он работал на россиян самое позднее с ноября 2020 года.

Отмечается, что в британском правительстве факт ареста британского госслужащего в Германии по обвинению в работе на российскую спецслужбу подтвердили. Его арестовали 10 августа.