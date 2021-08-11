В Германии задержали британца по подозрению в работе на спецслужбы РФ

11 августа, 14:56

В Германии задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Он работал в британском посольстве в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ.

«Дэвид С. до задержания работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте. Как минимум в одном случае он передал документы, которые он получил в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма до сих пор не известна», — говорится в сообщении.

Подозреваемого в шпионаже задержали в Потсдаме. В его квартире и на рабочем месте провели обыски.

В прокуратуре подозревают британца в том, что он работал на россиян самое позднее с ноября 2020 года.

Отмечается, что в британском правительстве факт ареста британского госслужащего в Германии по обвинению в работе на российскую спецслужбу подтвердили. Его арестовали 10 августа.

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Азербайджан потребовал от России положить конец беспределу армянских военных в Карабахе

11 августа, 13:32

Азербайджан потребовал от командования российских миротворческих сил положить конец незаконному размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются. Как сообщает Minval.az, с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны Азербайджана в среду, 11 августа.

В оборонном ведомстве напомнили, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Однако армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации», – отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Карапетяна о применении армянской армией силы во что бы то ни стало.

«Бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также выступал с провокационной военной доктриной, которую он назвал «Новая война за новые территории». Его позорная судьба известна всем.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.

Минобороны РФ сообщило накануне, что 9 августа в 17.45 в районе населенного пункта Шуша произошла перестрелка из стрелкового оружия между незаконными вооруженными формированиями карабахских сепаратистов и вооруженными силами Азербайджана.