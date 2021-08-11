Евросоюз: «Талибан» взял под контроль 65% территории Афганистана

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской Федерации и Премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы в Азербайджан, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются.

Армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации.

Все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна во что бы то ни стало применить силу против азербайджанской армии. Напомним, бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также высказался с провокационной военной доктриной, которую назвал «новые войны, новые территории». Его позорная судьба известна всем.

Азербайджанская армия примет все необходимые меры.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.