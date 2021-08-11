«Россия попала в очень сложную военно-политическую ситуацию в Карабахе»

Закончился визит Генерального секретаря Станислава Зася в Ереван, который, вкупе с настораживающими действиями российских миротворцев на освобожденных территориях, очертил круг накопившихся вопросов. А именно – как выглядит конфигурация азербайджано-российских отношений по восстановления мирного процесса в регионе на сегодня? Не начинают ли доминировать в них армяно-французские «мотивы», которым в последнее время будто отдает приоритет Россия? Может ли грядущее председательство Армении в ОДКБ создать опасные прецеденты для Азербайджан и как такие попытки намерена блокировать Москва?

Отвечая на эти вопросы в беседе с Minval.az, российский эксперт-международник Григорий Трофимчук отметил следующий факт — визит Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в Армению не был формальным, но в то же время не принёс никаких сенсаций. Ещё раз фактически подтверждено: ОДКБ не собирается воевать против Азербайджана на стороне Армении, а также – что у переговорного процесса существует достаточно серьёзный ресурс, который следует использовать не на войне, а за соответствующим столом.

Было бы странно ожидать иного итога, считает российский эксперт. При этом сам Ереван, конечно, может попытаться использовать площадку ОДКБ в том случае, когда опять настанет его очередь возглавить эту организацию. Тем более, напомнил политолог, что Никол Пашинян на заре своего руководства Армений уже показал, как это делается, дестабилизировав её работу.

«Отвечая на вопрос азербайджанской стороны, не встанет ли сама Россия более плотно на сторону Армении, стоит сказать прямо: не встанет, так как плотнее, кажется, уже некуда, и между двумя государствами уже давно заключены все мыслимые военно-политические соглашения. В то же время Москва не собирается рвать наработанные контакты в рамках Минской группы ОБСЕ и с той же Францией, которая однозначно стоит на стороне армян», — подчеркнул российский эксперт-международник.

То есть и здесь, по мнению Трофимчука, нет никаких сенсаций: Москва по-прежнему за мирные переговоры и готова сотрудничать со всеми партнёрами, без исключения, в рамках окончательного урегулирования конфликта. Входить в дискуссию с Парижем по поводу Карабаха Москва не собирается, так как французская сторона имеет важное значение для Москвы и в рамках урегулирования ситуации с Донбассом, и в разных других политических плоскостях.

«Плохо то, что российские миротворцы, стоящие в Карабахе, давно уже не устраивают – пока что неофициально – Баку и всё меньше устраивают Ереван, который вроде как забыл о пролитой крови и снова рвётся воевать, в том числе на уровне официальных заявлений. Здесь остаётся повторить то, что я говорил сразу же после ноябрьских соглашений прошлого года: Россия попала в очень сложную военно-политическую ситуацию, которая крайне нестабильна, и ей придётся приложить массу усилий, чтобы не втянуться в войну и за всех, и против всех одновременно. Слишком многие желают захлопнуть Россию в этой карабахской «коробке».

Всё это возможно ещё и по той причине, что для Баку вопроса статуса Карабаха не существует в принципе, но все остальные участники процесса совсем не готовы вот так сразу передать Азербайджану земли, которые по своду международных законов признаны азербайджанскими. В общем, здесь – конкретный тупик, отложенная проблема», — отметил Г. Трофимчук.

По его мнению, США и Франция с удовольствием втолкнули бы российских военнослужащих в эту войну: чтобы обе стороны конфликта разорвали их на части. Но пока что и России, и ОДКБ в целом удаётся балансировать на грани, не допуская более серьёзного взрыва.

И вот задачей того же Станислава Зася, по мнению нашего собеседника, является, по-видимому, оценка того, насколько вероятен такого рода сценарий. Для этого он и должен был приехать в Армению, рассмотрев всё с близкого расстояния, включая проблему границы.

«Азербайджану в этом смысле беспокоиться не о чем, к тому же и сам Зась не является врагом для него. Беспокоиться надо о том, чтобы продолжение войны не взорвало весь регион, так как режим прекращения огня фактически уже никем не соблюдается», – заключил Трофимчук.

В. Мансуров