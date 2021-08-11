В Германии граждан заставят платить за тесты на коронавирус

В Германии начиная с 11 октября государство перестанет покрывать расходы на проведение экспресс-тестов на коронавирус. Об этом во вторник, 10 августа, пишет Spiegel.

Издание отмечает, что такой договоренности достигли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель.

«Это означает, что в октябре те, кто захочет сделать быстрый тест на коронавирус, будут вынуждены оплачивать его со своего кармана», — отметило издание.

Бесплатные экспресс-тесты по-прежнему смогут получать люди, которые по объективным причинам не могут быть вакцинированы, и для которых нет общих рекомендаций по вакцинации.