Суд отказался отстранять отца Бритни Спирс от контроля над ее недвижимостью

10 августа, 11:01

В США суд решил отказаться от незамедлительного рассмотрения вопроса контроля отца певицы Бритни Спирс над ее недвижимостью, включая поместье артистки, передает телеканал NBC News.

По информации канала, адвокат исполнительницы Мэтью Розенгарт попросил суд либо немедленно назначить слушание, либо приостановить полномочия Джейми Спирса до тех пор, пока оно не будет проведено.

По словам защитника, пока отец поп-звезды контролирует поместье, ей ежедневно наносится эмоциональный, психологический и финансовый вред.

Розенгарт также заявил суду, что отстранение Джейми Спирса от контроля над недвижимостью его дочери «имеет решающее значение для благополучия его клиента». Он заверил, что такой шаг даст ход расследованию, как отец певицы использует ее деньги.

Ходатайство об отстранении Джейми Спирса от контроля над недвижимостью звезды будет рассмотрено 29 сентября в Лос-Анджелесе.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.