Суд отказался отстранять отца Бритни Спирс от контроля над ее недвижимостью

В США суд решил отказаться от незамедлительного рассмотрения вопроса контроля отца певицы Бритни Спирс над ее недвижимостью, включая поместье артистки, передает телеканал NBC News.

По информации канала, адвокат исполнительницы Мэтью Розенгарт попросил суд либо немедленно назначить слушание, либо приостановить полномочия Джейми Спирса до тех пор, пока оно не будет проведено.

По словам защитника, пока отец поп-звезды контролирует поместье, ей ежедневно наносится эмоциональный, психологический и финансовый вред.

Розенгарт также заявил суду, что отстранение Джейми Спирса от контроля над недвижимостью его дочери «имеет решающее значение для благополучия его клиента». Он заверил, что такой шаг даст ход расследованию, как отец певицы использует ее деньги.

Ходатайство об отстранении Джейми Спирса от контроля над недвижимостью звезды будет рассмотрено 29 сентября в Лос-Анджелесе.