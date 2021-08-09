Депутат Госдумы: У Лукашенко не получится «усидеть на двух стульях»

9 августа, 23:28

Слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым и Севастополь частью России только «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию», «не приблизит Лукашенко к Европе», рассказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он пояснил, что у белорусского лидера не получится «усидеть на двух стульях».

По мнению парламентария, подобная позиция невыгодна для Беларуси и может вызывать только «недоумение россиян от такого поведения союзника».

«Это заявление не приблизит Лукашенко к Европе, но точно вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника. Президент Беларуси уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — сказал парламентарий, слова которого приводит «Газета.ру».

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.