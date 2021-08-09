Депутат Госдумы: У Лукашенко не получится «усидеть на двух стульях»

Слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым и Севастополь частью России только «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию», «не приблизит Лукашенко к Европе», рассказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он пояснил, что у белорусского лидера не получится «усидеть на двух стульях».

По мнению парламентария, подобная позиция невыгодна для Беларуси и может вызывать только «недоумение россиян от такого поведения союзника».

«Это заявление не приблизит Лукашенко к Европе, но точно вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника. Президент Беларуси уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», — сказал парламентарий, слова которого приводит «Газета.ру».