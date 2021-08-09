Гарибашвили: В результате нашей политики достигнуто соглашение между нашими азербайджанскими и армянскими братьями

9 августа, 21:14

«Основным направлением нашей внешней политики должна стать политика соседства».

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации 10-летнего плана действий Министерства иностранных дел.

Он коснулся добрососедских отношений с тремя соседними странами: «У нас отличные отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией».

Глава правительства также коснулся гуманитарного соглашения, достигнутого между Азербайджаном и Арменией благодаря успешному посредничеству Грузии: “В результате нашей успешной политики было достигнуто соглашение между нашими азербайджанскими и армянскими братьями. Этот успешный прецедент создали три соседние страны».

И.Гарибашвили подчеркнул, что Грузия должна стать одним из главных инициаторов устойчивого мира и стабильности в регионе: “Это может стать прочной основой для дальнейшего развития. Платформа, которую мы предлагаем дружественным и соседним странам, должна развиваться, и мы должны быть еще более активными в этом вопросе” (цитата по Report).

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.