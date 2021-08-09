Создан Секретариат Координационного совета по транзитным грузоперевозкам

9 августа, 15:11

Организацию деятельности Координационного совета по транзитным грузоперевозкам будет осуществлять Секретариат этого Координационного совета.

Это нашло отражение в изменении, внесенном в указ «О создании Координационного совета по транзитным грузоперевозкам» в соответствии с указом, который подписал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Формировать состав и организовывать деятельность секретариата Координационного совета будет Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Раньше организацию деятельности Координационного совета по транзитным грузоперевозкам Азербайджанской Республики осуществлял Секретариат Тарифного Совета Азербайджанской Республики.

Отметим, что Координационный совет по транзитным грузоперевозкам Азербайджанской Республики был создан указом Ильхама Алиева от 21 октября 2015 года.

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«Уйдем скоро». СМИ рассказали о пустующем Лачине и настроениях российских миротворцев

9 августа, 11:42

Город Лачин пуст, в нем нет ни одного жителя, все закрыто, магазины не работают. В Лачине, кроме постов российских миротворцев и проезжающих автоколонн, ничего нет. Об этом пишет «Туран» со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур Азербайджана, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, на Лачинском кругу ему удалось увидеть только 3-4 автомобиля с армянскими номерами, тогда как через этот круг ежедневно проезжают азербайджанские колонны с многочисленной тяжелой военной техникой.

Как отмечает агентство, сотрудник вернулся из длительной командировки в Карабах, проехав по Губатлы, Агдаму, Кельбаджару, Физули, Джабраилу и Зангелану.

По договоренности, армянские автоколонны при сопровождении миротворцев проезжают по Лачинской дороге в Армению по нечетным дням недели, азербайджанские колонны по четным. Но если азербайджанцы строго придерживаются этого графика, то армяне ездят по этой дороге все дни недели. Во вторник, четверг и субботу армянские водители выжидают, когда азербайджанские колонны проедут утром в 9 часов с севера на юг, и вечером в 16 часов с юга на север, и ездят в этом временном промежутке, сказал источник агентства.

Он добавил, что азербайджанские и армянские водители по требованию русских снимают с автомобилей национальные флаги. Миротворцы говорят, что это делается для того, чтобы местное население не мешало продвижению колонн. Прежде были случаи забрасывания камнями автомобилей стоящими у обочин гражданскими людьми.

В Лачине офицер азербайджанской силовой структуры видел только российские флаги. Он беседовал с российским военнослужащим. Россиянин поделился своими впечатлениями сказав, что в разговорах с азербайджанцами он слышит рассуждения о необходимости мирной жизни. А откровенничающие с россиянином армяне часто с удовлетворением рассказывают, как армяне убивали турок.

Этот же миротворец ВС РФ считает, что российское военное присутствие в регионе не протянется дольше первых пяти лет.

Схема миротворческих постов и патрулей различается, в зависимости от географических особенностей района. Если в Агдаме, где горы низки (в районе села Шелли) мобильные патрули россиян ездят между азербайджанскими и армянскими военными постами, то в Лачине и Губатлы такое невозможно. Посты противоборствующих сторон размещены на склонах или хребтах гор, россиянам для патрулирования между ними дороги нет, и солдаты враждующих армий стоят друг перед другом.

В Кельбаджаре он видел много азербайджанских фермеров, живущих в палатках рядом с принадлежащими им стадами сельскохозяйственных животных, и пчелиными ульями.