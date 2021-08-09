Бредихин: Москва будет блокировать провокативные инициативы Еревана в ОДКБ

9 августа, 12:34

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в понедельник, 9 августа, прибыл с рабочим визитом в Армению. Известно, что Зась в Ереване проведет встречи с высшим политическим и военным руководством страны: в течение двух дней запланированы его встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном и министром обороны Аршаком Карапетяном. То есть, судя по регламенту встреч, разговор Зася с армянским политическим и военным руководством будет обстоятельным и долгим. Наверняка, и практически без сомнений, риторика армянских чиновников в общении с Засем в отношении Азербайджана будет декларативно негативная.

О чем будет говорить Зась с политическим и военным руководством Армении и как будет реагировать генсек ОДКБ на подобного типа заявления в адрес Азербайджана, если они прозвучат из уст армянского руководства? Чего вообще ждать от грядущего председательства Армении в ОДКБ, которое наступит уже очень скоро – в сентябре?

По мнению российского политолога, кандидата исторических наук, главного редактора научного журнала «Архонт» Антона Бредихина, визит генсека ОДКБ в Армению носит технический характер. Связан он, в первую очередь, с передачей армянской стороне поста председателя ОДКБ. Однако, встречи, несмотря на официально-деловой характер, по мнению политолога, могут пройти напряженно. В Ереване, напомнил он, недовольны позицией Зася относительно его слов о «пограничном инциденте».

«Все это соответствует двуличному характеру Никола Пашиняна. Приглашая на Южный Кавказ войска стран НАТО, всячески выискивая союзников на Западе, он продолжает настаивать на том, что в ситуации, в которой оказалась Армения виноваты Россия и ОДКБ», — отмечает А. Бредихин.

Что касается вопроса о грядущем председательстве Армении в ОДКБ, российский эксперт уверен в том, что Еревану не удастся использовать пост председателя военного блока для изменения баланса сил в регионе, перекройки границ и активизации военных действий. При наличии подобного желания оно будет блокировано Москвой, убежден наш собеседник.

«Россия не допустит активизации конфликта, с этой целью в Карабахе несёт службу наш миротворческий контингент. В тоже время нельзя исключать, что во время председательства Армении в блоке может начаться кризис», — отмечает российский политолог.

В тоже время, по его мнению, не стоит удивляться – Пашинян может пойти на некоторые провокации в рамках визита Зася, в том числе сделать заявления, направленные против Баку. Однако это всего лишь игра на публику, чем что-то конструктивное.

«Думаю, громкие и неадекватные заявления он сделать может. И якобы сделать вид, что заручился поддержкой столь высокопоставленного чиновника. Но не исключено, что потом ОДКБ придётся давать опровержения», — резюмировал А. Бредихин.

В.Мансуров

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«Уйдем скоро». СМИ рассказали о пустующем Лачине и настроениях российских миротворцев

9 августа, 11:42

Город Лачин пуст, в нем нет ни одного жителя, все закрыто, магазины не работают. В Лачине, кроме постов российских миротворцев и проезжающих автоколонн, ничего нет. Об этом пишет «Туран» со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур Азербайджана, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, на Лачинском кругу ему удалось увидеть только 3-4 автомобиля с армянскими номерами, тогда как через этот круг ежедневно проезжают азербайджанские колонны с многочисленной тяжелой военной техникой.

Как отмечает агентство, сотрудник вернулся из длительной командировки в Карабах, проехав по Губатлы, Агдаму, Кельбаджару, Физули, Джабраилу и Зангелану.

По договоренности, армянские автоколонны при сопровождении миротворцев проезжают по Лачинской дороге в Армению по нечетным дням недели, азербайджанские колонны по четным. Но если азербайджанцы строго придерживаются этого графика, то армяне ездят по этой дороге все дни недели. Во вторник, четверг и субботу армянские водители выжидают, когда азербайджанские колонны проедут утром в 9 часов с севера на юг, и вечером в 16 часов с юга на север, и ездят в этом временном промежутке, сказал источник агентства.

Он добавил, что азербайджанские и армянские водители по требованию русских снимают с автомобилей национальные флаги. Миротворцы говорят, что это делается для того, чтобы местное население не мешало продвижению колонн. Прежде были случаи забрасывания камнями автомобилей стоящими у обочин гражданскими людьми.

В Лачине офицер азербайджанской силовой структуры видел только российские флаги. Он беседовал с российским военнослужащим. Россиянин поделился своими впечатлениями сказав, что в разговорах с азербайджанцами он слышит рассуждения о необходимости мирной жизни. А откровенничающие с россиянином армяне часто с удовлетворением рассказывают, как армяне убивали турок.

Этот же миротворец ВС РФ считает, что российское военное присутствие в регионе не протянется дольше первых пяти лет.

Схема миротворческих постов и патрулей различается, в зависимости от географических особенностей района. Если в Агдаме, где горы низки (в районе села Шелли) мобильные патрули россиян ездят между азербайджанскими и армянскими военными постами, то в Лачине и Губатлы такое невозможно. Посты противоборствующих сторон размещены на склонах или хребтах гор, россиянам для патрулирования между ними дороги нет, и солдаты враждующих армий стоят друг перед другом.

В Кельбаджаре он видел много азербайджанских фермеров, живущих в палатках рядом с принадлежащими им стадами сельскохозяйственных животных, и пчелиными ульями.