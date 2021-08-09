Профессор Адиль Гейбулла — жителям страны: Не устраивайте пир во время чумы!

Оперштаб продолжает публиковать шокирующие цифры суточного количества зараженных – свыше 1200 ежедневно. Весомый скачок по сравнению с данными прошлых недель (тоже весьма неутешительных, кстати). Правда, количество привитых тоже растет, но все же заболевших все равно гораздо больше.

На самом деле, судя по поведению граждан, создается впечатление, что никакого коронавируса в стране и в помине нет, все уже закончилось, и жизнь идет своим привычным чередом: маски на улицах не носят, в транспорте тоже умудряются снимать, рестораны – и в закрытых помещениях, и на открытых площадках – забиты, люди ходят толпами, не соблюдают дистанцию. Пляжи переполнены так, что яблоку негде упасть, в ресторанах пышно (и многолюдно – несмотря на запрет) проводятся свадебные церемонии.

Профессор Азербайджанского медицинского университета Адиль Гейбулла в беседе с Minval.az отметил, что причина роста заболеваемости в стране обусловлена именно контактами между населением.

— Как известно, на Абшероне существует большая сеть учреждений общественного питания – кафе, рестораны, где, начиная со второй половины дня до поздней ночи безо всяких соблюдений карантинных мер во многих точках общаются люди. Наблюдения не радостные отнюдь: люди забыли о коронавирусе, это чувствуется по их поведению, словно мы вернулись в прежнюю «допандемийную» жизнь, победив болезнь.

Далее: разрешены свадьбы, но как мы проводим свадьбы в карантинное время? Формат неправильный! Если хорошая погода, тем более – в вечернее время, то свадьбы нужно было проводить не в закрытых помещениях, а именно на открытых площадках, на свежем воздухе. Кроме того, опять все упирается в численность гостей. Максимум их должно быть 50 или 150, и не более. Но как у нас проходят свадьбы? Минимум 200 человек, а то и больше, хотя разрешено 150 – максимум. Я лично слышал о числе гостей на одной из свадеб, превышающем 1 000 человек, причем, свадьба эта состоялась. Понятно, что корпоративные интересы превосходят карантинные меры, и все это сказывается на увеличении роста заболевших. Мы должны предпринимать конкретные меры: запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях и ограничение контактов в сетях общественного питания. И расширить масштабы вакцинации.

Кроме того, я обратил внимание на тот факт, что в социальных сетях предупреждения врачей о соблюдении карантинных мер вызывают массу язвительно-оскорбительных комментариев. Пока еще пандемия держит мир в тесках, тем более что дельта-штамм поражает вакцинированных в том числе, в Европе есть случаи заражения вакцинированных Pfizer, причем, их достаточно много. Германия сегодня открывает новые ковид-отделения, которые были закрыты еще 3 месяца назад. О чем это говорит? О том, что реальная опасность заражения по-прежнему существует. Мы должны были принять меры, когда в Индии дельта-штамм косил огромное количество населения, ежедневно от этого штамма умирали 3 тысячи человек. Мы должны были понимать, что этот штамм обязательно прорвет границы и распространится по всему миру, в том числе придет и в нашу страну.

Я призываю всех жителей страны прислушаться к голосу разума: не забывайте о том, что пандемию никто не отменял, угрожающе растет количество заболевших, и эти цифры, возрастающие с каждым днем, должны выдернуть вас из состояния эйфории: Грузия переживает четвертую волну коронавируса, переживает тяжело, много погибших, огромное количество заболевших, а Грузия – соседствующая с Азербайджаном страна. Не нужно устраивать пир во время чумы, эпидемия продолжается.

Яна Мадатова