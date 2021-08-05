Лесные пожары охватили и Северную Македонию

Правительство Северной Македонии в связи с крупными лесными пожарами ввело режим кризисной ситуации на один месяц.

Власти насчитали 10 крупных лесных пожаров. Самые серьезные ситуации наблюдаются в районах Пехчево и Дельчево. Там пламя уничтожило жилые дома.

С огнем борются практически все силы страны: пожарные, военнослужащие, сотрудники коммунальных предприятий и лесного хозяйства, волонтеры. Всего около 200 человек. На помощь прибыли пожарные из Сербии и Болгарии.

Ожидается команда из 46 пожарных и 16 спецмашин из Словении.

«Ситуация меняется каждый час. Мы не можем заранее спрогнозировать, как огонь поведет себя, потому что чрезвычайная сухость, высокие температуры и ветер способствуют быстрому распространению огня и изменению направления его движения», — заявил представитель Центра кризисного реагирования Стоянце Ангелов, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на TV24.