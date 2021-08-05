Лесные пожары охватили и Северную Македонию

6 августа, 00:31

Правительство Северной Македонии в связи с крупными лесными пожарами ввело режим кризисной ситуации на один месяц.

Власти насчитали 10 крупных лесных пожаров. Самые серьезные ситуации наблюдаются в районах Пехчево и Дельчево. Там пламя уничтожило жилые дома.

С огнем борются практически все силы страны: пожарные, военнослужащие, сотрудники коммунальных предприятий и лесного хозяйства, волонтеры. Всего около 200 человек. На помощь прибыли пожарные из Сербии и Болгарии.

Ожидается команда из 46 пожарных и 16 спецмашин из Словении.

«Ситуация меняется каждый час. Мы не можем заранее спрогнозировать, как огонь поведет себя, потому что чрезвычайная сухость, высокие температуры и ветер способствуют быстрому распространению огня и изменению направления его движения», — заявил представитель Центра кризисного реагирования Стоянце Ангелов, слова которого приводит «Корреспондент» со ссылкой на TV24.

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».