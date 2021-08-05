Гарибашвили исключил локдаун в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что после получения республикой двух миллионов доз вакцин закрывать ее на карантин бессмысленно. Его правительство не будет останавливать экономику.

«Когда в страну ввезено более двух миллионов доз вакцин, а через месяц у нас будет более 3 миллионов доз, в этом случае повторное закрытие страны – неправильный путь», – сказал Гарибашвили, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Премьер-министр Грузии также призвал граждан прививаться от ковида.

«Мы не сможем победить вирус, закрыв все, может быть временное сдерживание, но, в конце концов, только вакцинация победит вирус. Еще раз хочу призвать наше население активно включиться в процесс вакцинации», – добавил он.