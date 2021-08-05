Гарибашвили исключил локдаун в Грузии

5 августа, 23:48

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что после получения республикой двух миллионов доз вакцин закрывать ее на карантин бессмысленно. Его правительство не будет останавливать экономику.

«Когда в страну ввезено более двух миллионов доз вакцин, а через месяц у нас будет более 3 миллионов доз, в этом случае повторное закрытие страны – неправильный путь», – сказал Гарибашвили, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Премьер-министр Грузии также призвал граждан прививаться от ковида.

«Мы не сможем победить вирус, закрыв все, может быть временное сдерживание, но, в конце концов, только вакцинация победит вирус. Еще раз хочу призвать наше население активно включиться в процесс вакцинации», – добавил он.

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».