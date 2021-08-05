Эрдоган попросил отложить саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана

5 августа, 22:20

Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана, который должен был состояться в августе этого года на туркменском побережье Каспия, отложен по просьбе Анкары из-за пожаров в ряде турецких регионов, сообщает в четверг Туркменское телевидение.

Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер сообщил своему туркменскому коллеге, что не может принять участие в предстоящей трехсторонней встрече глав Азербайджана, Турции и Туркменистана в связи со сложным положением в ряде регионов страны, охваченных пожарами. В этой связи, Эрдоган попросил рассмотреть вопрос о переносе встречи на более поздний срок.

Оотмечается, что президент Гурбангулы Бердымухамедов с пониманием отнесся к просьбе президента Турции и высказал ему слова поддержки.

Трехсторонний саммит президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана по разным причинам откладывается с 2015 года.

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».