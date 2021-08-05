Турецкий депутат: Мы видим и высоко ценим поддержку Азербайджана

«Выражаем благодарность правительству и народу Азербайджана, шлем привет нашим братьям».

Об этом заявил депутат от турецкой провинции Мугла Сулейман Гильгин.

Депутат отметил важность обеспечения охраны окружающей среды и живой природы: «Все это мы должны беречь. Хочу выразить благодарность нашему дружественному Азербайджану, поддерживающему нас в такие трудные времена. Пожарные, техника, самолеты из Азербайджана несут службу на местах. Мы видим вашу поддержку, мы высоко ценим это».

С.Гильгин отметил, что в Мугле сгорело 4400 кв. м лесного массива: «Погибли деревья, животные. Пожары унесли также жизни наших пожарных, добровольцев. Мы очень скорбим по ним. Да упокоит Аллах их души. Сейчас наша главная цель — взять огонь под контроль».

В заключение депутат выразил благодарность Азербайджану за поддержку: «Азербайджан-наш брат. Мы как две половинки яблока. Я желаю, чтобы мы были вместе, рядом как кулак, как в хорошие, так и в трудные дни» (цитата по АПА).