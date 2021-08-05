ADIF несет убытки

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) завершил 2020 год с убытком в 602,081 млн манатов, увеличив накопленный убыток в 3,2 раза — до 878,211 млн манатов. Тогда как, 2019 год фонд завершил с прибылью в 59,63 млн манатов.

В отчетном году ADIF собрал страховые взносы в размере 33,288 млн манатов, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. Его финансовые доходы сократились на 50,6% — до 1,809 млн манатов.

За отчетный период расходы фонда на выплату компенсаций возросли в 19,9 раза, составив 681,158 млн манатов. Это связано с тем, что в 2020 году Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензии 4 банков (Atabank, AGBank, Amrah Bank и NBC Bank). Другими словами, в них произошли страховые случаи.

В прошлом году административные и другие операционные расходы ADIF выросли на 60,4% — до 8,142 млн манатов, а ожидаемый кредитный убыток по финансовым активам снизился на 54,4% — до 2,537 млн манатов. Фонд также, в отличие от предыдущего года, понес финансовые расходы в размере 108 тыс. манатов.