Пакистан поддерживает возобновление авиасообщения с Азербайджаном

«Пакистан готов осуществлять полеты в Азербайджан и, как я понимаю, «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) также к этому готовы. Мы просто ждем начала визовых процедур. Потому что полеты станут коммерчески выгодными, если люди смогут путешествовать, а чтобы путешествовать, им нужны визы».

Об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

«В настоящее время правительство Азербайджана приостановило выдачу виз для граждан Пакистана и других стран. Мы надеемся, что как только процедура выдачи виз возобновится, начнутся прямые рейсы между Баку и Исламабадом», — отметил посол, слова которого приводит «Репорт».

По словам посла, продолжительность полета прямым рейсом из Баку в Исламабад составит 3 часа. «Это станет отличной возможностью для деловых визитов, а также для туристов. Как только полеты начнутся, мы ожидаем наплыв туристов».