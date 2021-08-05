Пакистан поддерживает возобновление авиасообщения с Азербайджаном

5 августа, 20:53

«Пакистан готов осуществлять полеты в Азербайджан и, как я понимаю, «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) также к этому готовы. Мы просто ждем начала визовых процедур. Потому что полеты станут коммерчески выгодными, если люди смогут путешествовать, а чтобы путешествовать, им нужны визы».

Об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

«В настоящее время правительство Азербайджана приостановило выдачу виз для граждан Пакистана и других стран. Мы надеемся, что как только процедура выдачи виз возобновится, начнутся прямые рейсы между Баку и Исламабадом», — отметил посол, слова которого приводит «Репорт».

По словам посла, продолжительность полета прямым рейсом из Баку в Исламабад составит 3 часа. «Это станет отличной возможностью для деловых визитов, а также для туристов. Как только полеты начнутся, мы ожидаем наплыв туристов».

﻿

Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».