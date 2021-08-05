Ашотян – о Пашиняне: Этот идиот так и не понял, что из себя представляет дипломатия

Верховный выродок, который сегодня посетил церемонию инаугурации новоизбранного президента Ирана, сел в зале, достал устройства для перевода и завис в телефоне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян, комментируя поведение Никола Пашиняна. «Этот идиот так и не понял, что из себя представляет дипломатия, что такое культура, что такое воспитание, что такое ответственность.

Особенно на Востоке, такого рода вопиющее проявления неуважения и невоспитанности не забываются и не прощаются», — отметил он.