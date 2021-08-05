Депутат Госдумы: Глупость Пашиняна может вылиться в очередные боевые действия

Вина за эскалацию конфликта между Азербайджаном и Арменией лежит на Армении. Стычки на границе Пашинян использует как способ доказать, что Карабах для Армении не потерян навсегда. Если он настолько глуп, что продолжит свои «танцы на граблях», то все выльется в очередные боевые действия. Об этом в интервью порталу «Москва-Баку» рассказал депутат Государственной думы Алексей Журавлев.

— На армяно-азербайджанской границе опять происходят обстрелы. Кто выступает инициатором и зачем?

— Я считаю, что вина за эскалацию конфликта лежит на Армении. Никол Пашинян выиграл выборы, и самый простой способ доказать армянскому обществу, что Карабах для Армении не потерян навсегда – это устраивать мелкие стычки на границе. Таким образом он эксплуатирует дешевый популизм и шовинизм, использует в своих целях самые низменные человеческие страсти, натравливая один народ на другой. Демонстративный и истеричный реваншизм Пашиняна – это очевидная попытка пустить пыль в глаза своим гражданам. А то, что, простые люди за это платят своими жизнями, его совершенно не волнует.

Пашинян думает, что сможет таким образом доказать армянскому обществу, что тотально проигранная вторая Карабахская война – лишь тактический ход. Пашинян жонглирует войной и миром в своем политическом цирке, жонглирует костями невинных жертв. Но ничего не выйдет! Потому что армянские элиты отвлечены развязанными Пашиняном политическими дрязгами, а азербайджанцы просто так не уступят свои земли!

— Как отреагирует на обострение конфликта Россия?

— Россия уже вмешивалась, в частности, поэтому Вторая Карабахская война завершилась, а Третьей не бывать! Армения слишком слаба сегодня, усилия одного лишь Пашиняна к таким страшным последствиям не приведут, а азербайджанцы же готовы защищать свою Родину как с оружием в руках, так и на дипломатическом уровне. Однако Россия всегда готова выступить в роли миротворца и развести стороны «по разным углам».

— Азербайджан предлагал Армении заключить мирный договор, почему Армения не идет на это?

— Договор, международный документ, подписанный лидерами Армении и Азербайджана, а также третьими странами-гарантами, если и не потушит последние угольки тлеющего уже десятилетия конфликта, то станет серьезным препятствием для его дальнейшей эскалации. Армянским властям в лице Пашиняна это невыгодно! Для него выгодно максимально затягивать и возобновлять конфликт, чужими руками загребая жар.

— Можно ли сказать, что, создавая напряжение на границе, Армения пытается получить повод, чтобы привлечь к решению конфликта другие страны?

— Третьи страны-гаранты только ухудшат положение Пашиняна. Безусловно, мирный договор между Арменией и Азербайджаном – важный документ и для России. Без усилий нашего дипломатического блока в этом вопросе не обойтись. Само собой, Пашиняна не устраивает значимая роль России, он пытается заручиться поддержкой западного государства. Франция с ее многочисленной армянской диаспорой хорошо подходит на эту роль «армянского защитника». Но о серьезном лоббировании своих интересов Франция может и не мечтать!

— Зачем Франции вмешиваться в этот конфликт, какой её интерес?

— Париж пытается заработать себе геополитические очки. Миротворец – звучит гордо. Но еще раз подчеркну – во Франции одна из крупнейших армянских диаспор в Европе. Так что можно смело предположить, в чьих интересах будет обставлено ее участие в событиях. Но армянскому лобби во Франции на самом деле нет особого дела до армянского народа, попавшего в ловушку пашиняновского шовинизма и милитаризма. Французские армяне больше озабочены своими бизнес-интересами. Кроме того, Франция надеется выступить на европейском пространстве конкурентом Турции, которая естественным образом поддерживает Азербайджан. В общем, для Эммануэля Макрона подобная «миротворческая миссия» может считаться полезным и приятным приключением, заставляющем вспомнить прошедшие времена французского колониального величия.

— Напряжение на границе может перерасти во что-то крупное?

— Если Пашинян настолько глуп, что продолжит свои «танцы на граблях», то все выльется в очередные боевые действия. А режим Пашиняна, исчерпав однажды свой милитаристский запал, просто рухнет. В общем, если официальный Ереван не прекратит свои военные провокации на границе, ему самому придется дорого заплатить за такую недальновидную и бесчестную политическую игру.