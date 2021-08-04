В Турции задержали российских туристов по подозрению в поджогах лесов

5 августа, 00:20

Турецкая полиция задержала двух российских туристов, гулявших по лесному массиву в пригороде Антальи. Об этом сообщает «Грузия Онлайн» со ссылкой на CNN TÜRK.

В правоохранительные органы обратились местные жители, заметившие людей с сумками в руках, которые шли по лесу рядом с горой Тюнектеп. Инцидент произошел 31 июля.

На вызов приехали полицейские и сотрудники управления по борьбе с терроризмом. Вооружившись биноклями и фототехникой, они принялись искать туристов, и через час обнаружили их под опорами канатной дороги, ведущей в гору.

У отдыхающих проверили паспорта и содержимое сумок, после чего доставили в отделение полиции для тщательного досмотра.

В настоящее время в 12 турецких провинциях из-за пожароопасной ситуации запрещается заходить в лесные зоны. Кроме того, нельзя разводить костры на территориях, примыкающих к зеленым массивам.

Ранее сообщалось, что курдская организация «Дети огня», признанная в Турции террористической, взяла на себя ответственность за поджог лесов в Турции.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».