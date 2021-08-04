Перенджиев: Армения затягивает демаркацию границ в Карабахе

4 августа, 22:23

Армения намеренно пытается затянуть процесс демаркации границ в Карабахе. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Он отметил, что с помощью обстрелов армянская сторона препятствует образованию Зангезурского коридора, который должен связать основную часть Азербайджана с Нахчываном. Слова Перенджиева приводит российский интернет-портал News.ru

Перенджиев обвинил армянское руководство в том, что таким образом оно создает риски не только для себя, но и для российских миротворцев, которые должны обеспечивать безопасность в приграничной зоне.

Эксперт заявил, что подобные действия Еревана говорят о попытке премьер-министра Армении Никола Пашиняна втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном и подчеркнул, что подобный исход противоречит российским национальным интересам.

При этом он добавил, что затягивание демаркации выгодно армянским «реваншистам», которые не хотят отказываться от желания вернуть себе потерянные в ходе войны территории.

﻿

Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».