Протасевич считает, что Литве выгоден конфликт с Беларусью

4 августа, 22:08

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что Литве выгоден конфликт с Белоруссией с политической точки зрения. Об этом он сказал в интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису, передает РИА «Новости».

«Вильнюс стал не только литовской столицей, но и белорусской политической столицей, потому что в Литве сейчас сосредоточено достаточно большое количество представителей оппозиционных сил Белоруссии», — сказал Протасевич, задаваясь вопросом, что такое противостояние.

Оппозиционер считает, что противостояние Белоруссии и Литвы выгодно литовским политикам, поскольку это стало мощным драйвером для развития внешней политики балтийской республики. По его словам, непосредственно за счет поддержке Белоруссии у внешней политики Литвы появилось достаточно «много новых направлений и новых точек для каких-то громких заявлений», в связи с этим говорить о завершении конфликта пока рано.

При этом Протасевич выразил мнение, что завершение противостояния между двумя республиками будет лежать не в политической плоскости, а в экономической, так как едва ли «в Белоруссии в ближайшее время произойдут радикальные изменения, на которые рассчитывает Запад». Молодой человек уверен, что ответные меры Минска на введение санкций и недружественные заявления с точки зрения белорусского государства достаточно логичны.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».