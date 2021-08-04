Протасевич считает, что Литве выгоден конфликт с Беларусью

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что Литве выгоден конфликт с Белоруссией с политической точки зрения. Об этом он сказал в интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису, передает РИА «Новости».

«Вильнюс стал не только литовской столицей, но и белорусской политической столицей, потому что в Литве сейчас сосредоточено достаточно большое количество представителей оппозиционных сил Белоруссии», — сказал Протасевич, задаваясь вопросом, что такое противостояние.

Оппозиционер считает, что противостояние Белоруссии и Литвы выгодно литовским политикам, поскольку это стало мощным драйвером для развития внешней политики балтийской республики. По его словам, непосредственно за счет поддержке Белоруссии у внешней политики Литвы появилось достаточно «много новых направлений и новых точек для каких-то громких заявлений», в связи с этим говорить о завершении конфликта пока рано.

При этом Протасевич выразил мнение, что завершение противостояния между двумя республиками будет лежать не в политической плоскости, а в экономической, так как едва ли «в Белоруссии в ближайшее время произойдут радикальные изменения, на которые рассчитывает Запад». Молодой человек уверен, что ответные меры Минска на введение санкций и недружественные заявления с точки зрения белорусского государства достаточно логичны.