Акоп Аршакян: Мы вели с противником неравный бой

Мы вели с противником неравный бой.

Об этом на специальном заседании новоизбранного Национального Собрания Армении в ходе обсуждения кандидатуры на должность одного из трех вице-спикеров парламента 4 августа заявил уже избранный вице-спикер Акоп Аршакян.

Он, в частности, задал вопрос руководителю парламентской фракции оппозиционного блока «Армения», бывшему министру обороны Сейрану Оганяну.

«Когда Азербайджан в 2001 году создавал министерство, которое сейчас занимается военной промышленностью и начинает производство беспилотников, что вы делали тогда, чтобы армянская армия также развивалась в этом направлении?», — спросил Аршакян.

В связи с этим, как отметил вице-спикер НС, возникает новый вопрос: где были армянские беспилотники в дни войны.

«Те из них, разработка которых началась раньше, были применены, но, как мы знаем, они по общему объему в разы уступали противнику», — заметил Аршакян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

По словам вице-спикера парламента, Сейран Оганян должен помнить, что восемь лет был ответственным за сферу именно в тот период, когда азербайджанская армия вооружалась самым современным оружием.