Актер из «Игры престолов» признался в психических проблемах из-за сериала

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», признался в психических проблемах из-за сериала, сообщает The Hollywood Reporter.

34-летний артист заявил, что эмоциональный и полный насилия проект сломал его. «Честно говоря, после шоу я прошел через некоторые проблемы с психическим здоровьем. Я думаю, это было напрямую связано с характером сериала и с тем, чем я занимался годами», — отметил Харингтон.

Он рассказал, что после этой работы решил сделать перерыв в карьере и сосредоточиться на себе. Актер рад, что у него это получилось. При этом, когда он захотел вернуться к своей кинокарьере, началась пандемия. Сейчас Харинтон занимается проектом Modern Love, однако подчеркивает, что старается жить в менее напряженном графике.

В 2019 году стало известно, что после окончания «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику, где он боролся со стрессом, переутомлением и алкоголизмом. Врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию.