Актер из «Игры престолов» признался в психических проблемах из-за сериала

4 августа, 17:38

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», признался в психических проблемах из-за сериала, сообщает The Hollywood Reporter.

34-летний артист заявил, что эмоциональный и полный насилия проект сломал его. «Честно говоря, после шоу я прошел через некоторые проблемы с психическим здоровьем. Я думаю, это было напрямую связано с характером сериала и с тем, чем я занимался годами», — отметил Харингтон.

Он рассказал, что после этой работы решил сделать перерыв в карьере и сосредоточиться на себе. Актер рад, что у него это получилось. При этом, когда он захотел вернуться к своей кинокарьере, началась пандемия. Сейчас Харинтон занимается проектом Modern Love, однако подчеркивает, что старается жить в менее напряженном графике.

В 2019 году стало известно, что после окончания «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику, где он боролся со стрессом, переутомлением и алкоголизмом. Врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».