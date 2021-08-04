Рианна стала самой богатой артисткой в мире

4 августа, 17:20

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна заработала миллиард долларов и официально стала самой богатой артисткой в мире. Информация об этом появилась на сайте издания Forbes.

По подсчетам экспертов, состояние Рианны на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). При этом большую часть дохода (примерно 1,4 миллиарда долларов) она получила благодаря собственной косметической компании Fenty Beauty. Известно, что половина акций марки принадлежит звезде, а другая половина — французскому конгломерату и производителю предметов роскоши LVMH.

Отмечается, что косметический бренд продолжает расти. В 2020 году представители LVMH предоставили отчет, в котором подчеркивалось, что проект Fenty Skin «вызвал беспрецедентный ажиотаж» и стал ведущим брендом косметики.

Помимо этого, часть состояния предпринимательницы приходится на ее долю в бренде нижнего белья Savage x Fenty, которым она владеет совместно с компанией TechStyle Fashion Group. Марка оценивается в 270 миллионов долларов (19,7 миллиарда рублей).

«Даже если вам не нравится ее музыка, невозможно отрицать, что Рианна создала настоящие тренды в сфере моды и красоты», — высказалась соучредитель консалтинговой компании Bluestock Advisors Шеннон Койн (Shannon Coyne).

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».